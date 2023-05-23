https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html

Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена

Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена - РИА Новости, 23.05.2023

Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена

Концерт группы "Звери", запланированный на вторник в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, должен пройти по плану,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:27

2023-05-23T17:27

2023-05-23T17:27

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САРАТОВ, 23 мая – РИА Новости. Концерт группы "Звери", запланированный на вторник в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, должен пройти по плану, несмотря на появившуюся информацию о дебоше с участием лидера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе дворца спорта. "Такой информации, все, что касается отмены, у нас нет. Все должно идти по плану. На данный момент ничего не менялось", – ответили в пресс-службе дворца спорта на вопрос, не отменялся ли концерт "Зверей". Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что что фронтмен группы Роман Билык отдыхал в одном из баров Самары и устроил там дебош, будучи в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, Билык кидался стульями, а затем попытался вызвать для разборок одного из посетителей. Но до драки дело не дошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара".На кадрах, которые попали в Сеть, запечатлено, как человека, похожего на Билыка, у которого идет словесная перепалка с другим посетителем, выводят из бара трое парней. В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.

https://ria.ru/20230523/bilyk-1873624902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

самара, роман билык, новости шоу-бизнеса, знаменитости