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Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
17:27 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html
Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена
Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена - РИА Новости, 23.05.2023
Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена
Концерт группы "Звери", запланированный на вторник в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, должен пройти по плану,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:27
2023-05-23T17:27
шоубиз
самара
роман билык
новости шоу-бизнеса
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САРАТОВ, 23 мая – РИА Новости. Концерт группы "Звери", запланированный на вторник в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, должен пройти по плану, несмотря на появившуюся информацию о дебоше с участием лидера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе дворца спорта. "Такой информации, все, что касается отмены, у нас нет. Все должно идти по плану. На данный момент ничего не менялось", – ответили в пресс-службе дворца спорта на вопрос, не отменялся ли концерт "Зверей". Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что что фронтмен группы Роман Билык отдыхал в одном из баров Самары и устроил там дебош, будучи в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, Билык кидался стульями, а затем попытался вызвать для разборок одного из посетителей. Но до драки дело не дошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара".На кадрах, которые попали в Сеть, запечатлено, как человека, похожего на Билыка, у которого идет словесная перепалка с другим посетителем, выводят из бара трое парней. В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.
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Галина Соколова
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самара, роман билык, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Самара, Роман Билык, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Стало известно, состоится ли в Самаре шоу "Зверей" после дебоша фронтмена

Концерт группы "Звери" в Самаре не отменили, несмотря на сообщения о дебоше ее лидера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Звери"
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 23 мая – РИА Новости. Концерт группы "Звери", запланированный на вторник в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре, должен пройти по плану, несмотря на появившуюся информацию о дебоше с участием лидера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе дворца спорта.
«
"Такой информации, все, что касается отмены, у нас нет. Все должно идти по плану. На данный момент ничего не менялось", – ответили в пресс-службе дворца спорта на вопрос, не отменялся ли концерт "Зверей".
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что что фронтмен группы Роман Билык отдыхал в одном из баров Самары и устроил там дебош, будучи в нетрезвом состоянии.
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
По словам очевидцев, Билык кидался стульями, а затем попытался вызвать для разборок одного из посетителей. Но до драки дело не дошло, так как друзья "экстренно эвакуировали певца из бара".
На кадрах, которые попали в Сеть, запечатлено, как человека, похожего на Билыка, у которого идет словесная перепалка с другим посетителем, выводят из бара трое парней.
В полиции пока не прокомментировали РИА Новости сообщение об инциденте в баре.
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре
Вчера, 15:49
 
ШоубизСамараРоман БилыкНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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