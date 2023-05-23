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Ученые предупредили о риске смертельной жары - РИА Новости, 23.05.2023
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Наука
 
19:40 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zhara-1873727634.html
Ученые предупредили о риске смертельной жары
Ученые предупредили о риске смертельной жары - РИА Новости, 23.05.2023
Ученые предупредили о риске смертельной жары
Около трети населения Земли в будущем может подвергнуться воздействию "беспрецедентных" климатических условий в связи с глобальным потеплением, говорится в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:40
2023-05-23T19:40
наука
земля
индия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около трети населения Земли в будущем может подвергнуться воздействию "беспрецедентных" климатических условий в связи с глобальным потеплением, говорится в исследовании научного журнала Nature Sustainability. Согласно статье, текущая деятельность людей по всему миру, ведущая к глобальному потеплению примерно на 2,7 градуса, к 2080-2100 годам может привести к воздействию "беспрецедентной жары" на треть населения (22-39%) планеты. При данном показателе от аномальной жары главным образом пострадает население Индии, Нигерии, Индонезии, Филиппин и Пакистана с учетом плотности населения и климата в данных странах. Отмечается, что на сегодня от климатических аномалий уже страдают порядка 600 миллионов человек (около 9% от населения) по всему миру, которые оказались выбиты из "человеческой климатической ниши", в рамках которой происходило развитие общества. Как подчеркнули авторы исследования, существует диапазон оптимального климата, в рамках которого общества стран с высокой концентрацией населения способны активно развиться: он охватывает среднегодовую температуру от 13 до 27 градусов тепла. При этом слишком высокие температуры, согласно исследованию, напрямую связаны с такими негативными факторами, как повышенная смертность, ​​усиление конфликтов, а также миграция и распространение инфекционных заболеваний. Результаты исследования, как отметили его авторы, наглядно демонстрируют необходимость более решительных политических действий по ограничению влияния человеческого фактора на глобальное изменение климата.
https://ria.ru/20220810/italiya-1808561450.html
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земля, индия, нигерия
Наука, Земля, Индия, Нигерия
Ученые предупредили о риске смертельной жары

Nature Sustainability: около трети Земли подвергнется аномальной жаре к 2080-2100 годам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПересохшая река
Пересохшая река - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пересохшая река. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около трети населения Земли в будущем может подвергнуться воздействию "беспрецедентных" климатических условий в связи с глобальным потеплением, говорится в исследовании научного журнала Nature Sustainability.
Согласно статье, текущая деятельность людей по всему миру, ведущая к глобальному потеплению примерно на 2,7 градуса, к 2080-2100 годам может привести к воздействию "беспрецедентной жары" на треть населения (22-39%) планеты. При данном показателе от аномальной жары главным образом пострадает население Индии, Нигерии, Индонезии, Филиппин и Пакистана с учетом плотности населения и климата в данных странах.
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Отмечается, что на сегодня от климатических аномалий уже страдают порядка 600 миллионов человек (около 9% от населения) по всему миру, которые оказались выбиты из "человеческой климатической ниши", в рамках которой происходило развитие общества.
Как подчеркнули авторы исследования, существует диапазон оптимального климата, в рамках которого общества стран с высокой концентрацией населения способны активно развиться: он охватывает среднегодовую температуру от 13 до 27 градусов тепла. При этом слишком высокие температуры, согласно исследованию, напрямую связаны с такими негативными факторами, как повышенная смертность, ​​усиление конфликтов, а также миграция и распространение инфекционных заболеваний.
Результаты исследования, как отметили его авторы, наглядно демонстрируют необходимость более решительных политических действий по ограничению влияния человеческого фактора на глобальное изменение климата.
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