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"Проигнорировал военных". СМИ назвали опасную ошибку Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 23.05.2023 (обновлено: 22:14 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873747981.html
"Проигнорировал военных". СМИ назвали опасную ошибку Зеленского
"Проигнорировал военных". СМИ назвали опасную ошибку Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023
"Проигнорировал военных". СМИ назвали опасную ошибку Зеленского
Большие потери среди украинских солдат в Артемовске станут серьезной проблемой для Владимира Зеленского в будущем, заявил обозреватель турецкой газеты... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:03
2023-05-23T22:14
в мире
артемовск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
специальная военная операция на украине
россия
нато
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Большие потери среди украинских солдат в Артемовске станут серьезной проблемой для Владимира Зеленского в будущем, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз."Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли", — говорится в статье.Автор назвал освобождение этого города победой России над НАТО, поскольку он находится на пересечении транспортных сетей, а интенсивность боевых действий превратила этот населенный пункт в символ конфликта.В минувшую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском. Чуть позднее Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось благодаря наступательным действиям штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, нато, евгений пригожин
В мире, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Евгений Пригожин
"Проигнорировал военных". СМИ назвали опасную ошибку Зеленского

Cumhuriyet: потери ВСУ в Артемовске станут серьезной проблемой для Зеленского в будущем

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Большие потери среди украинских солдат в Артемовске станут серьезной проблемой для Владимира Зеленского в будущем, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз.
«
"Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли", — говорится в статье.
Автор назвал освобождение этого города победой России над НАТО, поскольку он находится на пересечении транспортных сетей, а интенсивность боевых действий превратила этот населенный пункт в символ конфликта.
В минувшую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском. Чуть позднее Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось благодаря наступательным действиям штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского
Вчера, 19:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияНАТОЕвгений Пригожин
 
 
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