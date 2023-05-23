https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html
В США передали Зеленскому жуткую новость о России
В США передали Зеленскому жуткую новость о России - РИА Новости, 23.05.2023
В США передали Зеленскому жуткую новость о России
Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:49
2023-05-23T09:49
2023-05-23T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
москва
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_210:65:3071:1674_1920x0_80_0_0_c30f2bcf79d374cf0a57e91f29788e7a.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Вашингтон и его европейские союзники, похоже, считают, что замороженный конфликт — когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не побеждает и не согласна с тем, что война официально закончена — может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО", — говорится в публикации. По словам Макгрегора, как только Украина исчерпает наступательные ресурсы, Россия, скорее всего, перейдет в наступление. "Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов к России делает дипломатию невозможной", — резюмирует военный.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03e6e617d018f1349a8832fee1a69924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, москва, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Москва, Министерство обороны США, НАТО
В США передали Зеленскому жуткую новость о России
Полковник Макгрегор: западные сторонники Зеленского больше не верят в миф о победе Киева