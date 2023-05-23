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В США передали Зеленскому жуткую новость о России - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 23.05.2023 (обновлено: 11:53 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html
В США передали Зеленскому жуткую новость о России
В США передали Зеленскому жуткую новость о России - РИА Новости, 23.05.2023
В США передали Зеленскому жуткую новость о России
Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:49
2023-05-23T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
москва
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Вашингтон и его европейские союзники, похоже, считают, что замороженный конфликт — когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не побеждает и не согласна с тем, что война официально закончена — может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО", — говорится в публикации. По словам Макгрегора, как только Украина исчерпает наступательные ресурсы, Россия, скорее всего, перейдет в наступление. "Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов к России делает дипломатию невозможной", — резюмирует военный.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, москва, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Москва, Министерство обороны США, НАТО
В США передали Зеленскому жуткую новость о России

Полковник Макгрегор: западные сторонники Зеленского больше не верят в миф о победе Киева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Вашингтон и его европейские союзники, похоже, считают, что замороженный конфликт — когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не побеждает и не согласна с тем, что война официально закончена — может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО", — говорится в публикации.
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По словам Макгрегора, как только Украина исчерпает наступательные ресурсы, Россия, скорее всего, перейдет в наступление.

"Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов к России делает дипломатию невозможной", — резюмирует военный.

Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияМоскваМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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