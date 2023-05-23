https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873544502.html

В США передали Зеленскому жуткую новость о России

В США передали Зеленскому жуткую новость о России - РИА Новости, 23.05.2023

В США передали Зеленскому жуткую новость о России

Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:49

2023-05-23T09:49

2023-05-23T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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москва

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Западные сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф о победе, такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Вашингтон и его европейские союзники, похоже, считают, что замороженный конфликт — когда боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не побеждает и не согласна с тем, что война официально закончена — может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО", — говорится в публикации. По словам Макгрегора, как только Украина исчерпает наступательные ресурсы, Россия, скорее всего, перейдет в наступление. "Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия? К сожалению, чтобы быть эффективной, дипломатия требует взаимного уважения, а всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов к России делает дипломатию невозможной", — резюмирует военный.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь "ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа".

https://ria.ru/20230523/rossiya-1873537099.html

https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, москва, министерство обороны сша, нато