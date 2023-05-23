https://ria.ru/20230523/zdorove-1873554634.html
Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре
Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре - РИА Новости, 23.05.2023
Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре
Пилотный проект по увеличению доступности диспансеризации населения, в рамках которого граждане смогут проверить здоровье в торговых точках, стартовал в Туле,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:39
2023-05-23T10:39
2023-05-23T10:39
тульская область
алексей дюмин
тула
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ТУЛА, 23 мая - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению доступности диспансеризации населения, в рамках которого граждане смогут проверить здоровье в торговых точках, стартовал в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, первый пункт диспансеризации открылся на третьем этаже ТЦ "Гостиный двор" в областной столице. Здесь можно измерить рост, массу тела, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, а также электрокардиограмму. Каждый, кто пройдет обследование, сможет получить консультацию терапевта. При необходимости его сразу направят на дополнительные исследования в медучреждение."Пройти обследование может любой житель Тульской области. Для этого понадобится всего один час свободного времени. Если людям понравится такой формат медосмотра, мы организуем диспансеризацию и в других крупных торговых центрах региона", – приводят в пресс-службе слова зампредседателя правительства Тульской области - министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, который проинспектировал работу пункта.Он отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе ведется большая работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний. С помощью мобильных комплексов медики обследуют жителей отдаленных районов и коллективы крупных предприятий. Благодаря такой системной работе число жителей, охваченных профилактическими осмотрами, за последние два года увеличилось на 20%. По итогам 2022 года Тульская область вошла в десятку регионов – лидеров России по раннему выявлению злокачественных новообразований.
https://ria.ru/20230517/stroitelstvo-1872474520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, Тула
ТУЛА, 23 мая - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению доступности диспансеризации населения, в рамках которого граждане смогут проверить здоровье в торговых точках, стартовал в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, первый пункт диспансеризации открылся на третьем этаже ТЦ "Гостиный двор" в областной столице. Здесь можно измерить рост, массу тела, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, а также электрокардиограмму. Каждый, кто пройдет обследование, сможет получить консультацию терапевта. При необходимости его сразу направят на дополнительные исследования в медучреждение.
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"Пройти обследование может любой житель Тульской области. Для этого понадобится всего один час свободного времени. Если людям понравится такой формат медосмотра, мы организуем диспансеризацию и в других крупных торговых центрах региона", – приводят в пресс-службе слова зампредседателя правительства Тульской области - министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, который проинспектировал работу пункта.
Он отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина
в регионе ведется большая работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний. С помощью мобильных комплексов медики обследуют жителей отдаленных районов и коллективы крупных предприятий. Благодаря такой системной работе число жителей, охваченных профилактическими осмотрами, за последние два года увеличилось на 20%. По итогам 2022 года Тульская область вошла в десятку регионов – лидеров России
по раннему выявлению злокачественных новообразований.