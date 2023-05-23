https://ria.ru/20230523/zdorove-1873554634.html

Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре

Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре - РИА Новости, 23.05.2023

Жители Тульской области смогут проверить здоровье в торговом центре

Пилотный проект по увеличению доступности диспансеризации населения, в рамках которого граждане смогут проверить здоровье в торговых точках, стартовал в Туле,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:39

2023-05-23T10:39

2023-05-23T10:39

тульская область

алексей дюмин

тула

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ТУЛА, 23 мая - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению доступности диспансеризации населения, в рамках которого граждане смогут проверить здоровье в торговых точках, стартовал в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, первый пункт диспансеризации открылся на третьем этаже ТЦ "Гостиный двор" в областной столице. Здесь можно измерить рост, массу тела, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, а также электрокардиограмму. Каждый, кто пройдет обследование, сможет получить консультацию терапевта. При необходимости его сразу направят на дополнительные исследования в медучреждение."Пройти обследование может любой житель Тульской области. Для этого понадобится всего один час свободного времени. Если людям понравится такой формат медосмотра, мы организуем диспансеризацию и в других крупных торговых центрах региона", – приводят в пресс-службе слова зампредседателя правительства Тульской области - министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, который проинспектировал работу пункта.Он отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе ведется большая работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний. С помощью мобильных комплексов медики обследуют жителей отдаленных районов и коллективы крупных предприятий. Благодаря такой системной работе число жителей, охваченных профилактическими осмотрами, за последние два года увеличилось на 20%. По итогам 2022 года Тульская область вошла в десятку регионов – лидеров России по раннему выявлению злокачественных новообразований.

https://ria.ru/20230517/stroitelstvo-1872474520.html

тула

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, тула