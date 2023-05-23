https://ria.ru/20230523/zarplata-1873539039.html

Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов

Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов - РИА Новости, 23.05.2023

Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:00

2023-05-23T09:00

2023-05-23T09:00

россия

сергей миронов

михаил мишустин

экономика

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России, копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в документе. В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает установить штрафы, которые будут направляться на улучшение жизни многодетных семей. Кроме того, Миронов предлагает создать фонд для улучшения демографической ситуации и поддержки многодетных семей. По мнению Миронова, наполнение данного фонда можно осуществить в том числе за счет дополнительного налога для работодателей, которые используют труд мигрантов. Так, работодатель будет должен ежемесячно "перечислять 2% от доходов нанятых им трудовых мигрантов". Миронов отметил, что при реализации дополнительного налога есть "риски развития теневого сектора экономики", поэтому парламентарий предложил главе кабмина рассмотреть и альтернативный вариант: ввести государственную комиссию в размере 1% на переводы, направляемые трудовыми мигрантами в другие страны. По словам Миронова, "переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России". Лидер справороссов также предложил увеличить штраф для работодателей за неуплату страховых взносов за иностранных рабочих с 20% до 100% от неуплаченной суммы взносов. Миронов подчеркнул, что реализация данных предложений позволит решить и проблему демографического спада, и рост трудовой миграции. По мнению Миронова, увеличение миграционных потоков будет иметь катастрофические последствия. "Дальнейшее увеличение миграционных потоков, сопряженное с дальнейшей убылью населения России, будет иметь катастрофические последствия для существования государствообразующего русского народа, который рискует со временем потерять свой статус", - сказал Миронов РИА Новости.

https://ria.ru/20230523/zarplata-1873530223.html

https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html

https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html

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россия, сергей миронов, михаил мишустин, экономика, общество