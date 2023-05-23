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Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов - РИА Новости, 23.05.2023
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09:00 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zarplata-1873539039.html
Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов
Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов - РИА Новости, 23.05.2023
Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:00
2023-05-23T09:00
россия
сергей миронов
михаил мишустин
экономика
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России, копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в документе. В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает установить штрафы, которые будут направляться на улучшение жизни многодетных семей. Кроме того, Миронов предлагает создать фонд для улучшения демографической ситуации и поддержки многодетных семей. По мнению Миронова, наполнение данного фонда можно осуществить в том числе за счет дополнительного налога для работодателей, которые используют труд мигрантов. Так, работодатель будет должен ежемесячно "перечислять 2% от доходов нанятых им трудовых мигрантов". Миронов отметил, что при реализации дополнительного налога есть "риски развития теневого сектора экономики", поэтому парламентарий предложил главе кабмина рассмотреть и альтернативный вариант: ввести государственную комиссию в размере 1% на переводы, направляемые трудовыми мигрантами в другие страны. По словам Миронова, "переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России". Лидер справороссов также предложил увеличить штраф для работодателей за неуплату страховых взносов за иностранных рабочих с 20% до 100% от неуплаченной суммы взносов. Миронов подчеркнул, что реализация данных предложений позволит решить и проблему демографического спада, и рост трудовой миграции. По мнению Миронова, увеличение миграционных потоков будет иметь катастрофические последствия. "Дальнейшее увеличение миграционных потоков, сопряженное с дальнейшей убылью населения России, будет иметь катастрофические последствия для существования государствообразующего русского народа, который рискует со временем потерять свой статус", - сказал Миронов РИА Новости.
https://ria.ru/20230523/zarplata-1873530223.html
https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html
https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html
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россия, сергей миронов, михаил мишустин, экономика, общество
Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Экономика, Общество
Миронов предложил установить определенный уровень зарплат мигрантов

Миронов предложил обязать работодателей платить мигрантам не меньше, чем гражданам России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России, копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.
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В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает установить штрафы, которые будут направляться на улучшение жизни многодетных семей. Кроме того, Миронов предлагает создать фонд для улучшения демографической ситуации и поддержки многодетных семей. По мнению Миронова, наполнение данного фонда можно осуществить в том числе за счет дополнительного налога для работодателей, которые используют труд мигрантов. Так, работодатель будет должен ежемесячно "перечислять 2% от доходов нанятых им трудовых мигрантов".
Миронов отметил, что при реализации дополнительного налога есть "риски развития теневого сектора экономики", поэтому парламентарий предложил главе кабмина рассмотреть и альтернативный вариант: ввести государственную комиссию в размере 1% на переводы, направляемые трудовыми мигрантами в другие страны. По словам Миронова, "переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России".
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Лидер справороссов также предложил увеличить штраф для работодателей за неуплату страховых взносов за иностранных рабочих с 20% до 100% от неуплаченной суммы взносов.
Миронов подчеркнул, что реализация данных предложений позволит решить и проблему демографического спада, и рост трудовой миграции. По мнению Миронова, увеличение миграционных потоков будет иметь катастрофические последствия.
«
"Дальнейшее увеличение миграционных потоков, сопряженное с дальнейшей убылью населения России, будет иметь катастрофические последствия для существования государствообразующего русского народа, который рискует со временем потерять свой статус", - сказал Миронов РИА Новости.
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РоссияСергей МироновМихаил МишустинЭкономикаОбщество
 
 
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