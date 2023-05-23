https://ria.ru/20230523/zaporozhe-1873692327.html
Отелям компенсируют затраты на размещение жителей Запорожской области
Отелям компенсируют затраты на размещение жителей Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2023
Отелям компенсируют затраты на размещение жителей Запорожской области
Затраты отелей на размещение жителей Запорожской области, вывезенных из прифронтовых населенных пунктов, будут компенсированы, сообщил врио губернатора Евгений... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:16
2023-05-23T17:16
2023-05-23T17:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Затраты отелей на размещение жителей Запорожской области, вывезенных из прифронтовых населенных пунктов, будут компенсированы, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что в общей сложности уже свыше 3,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области вывезены в Бердянск. "По моему поручению Министерство курортов и туризма держит на личном контроле условия размещения жителей прифронтовых территорий, временно перемещенных на юг области. Более двух тысяч граждан размещены в частных отелях и в отелях, которые находятся в управлении госпредприятия "Курорты Запорожской области". Поручил четко отслеживать вопрос с размещением в частных отелях, со всеми объектами должны быть заключены официальные договоры, а затраты владельцев отелей и гостиниц будут компенсированы", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Всего в регионе для покинувших прифронтовые территории граждан задействовано более 20 мест размещения. Врио губернатора заверил, что держит на контроле условия проживания там. "Даже в сложившихся обстоятельствах наши граждане должны находиться в достойных условиях", - подчеркнул он. Балицким 5 мая было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
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безопасность, запорожская область, бердянск, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Отелям компенсируют затраты на размещение жителей Запорожской области
Балицкий пообещал компенсировать затраты отелей на размещение жителей Запорожской области