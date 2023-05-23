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Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zaluzhnyy-1873738155.html
Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО
Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО - РИА Новости, 23.05.2023
Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:50
2023-05-23T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
валерий залужный
владимир зеленский
нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. "Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", - написал Залужный в своем телеграм-канале. По его словам, отдельно уделили внимание вопросу продления совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Залужный также рассказал об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад. Как заявил ранее во вторник Владимир Зеленский, принято решение увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты и сформировать новые бригады.
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в мире, европа, украина, валерий залужный, владимир зеленский, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, F-16
Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО в Европе

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.
«
"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", - написал Залужный в своем телеграм-канале.
По его словам, отдельно уделили внимание вопросу продления совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Залужный также рассказал об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад. Как заявил ранее во вторник Владимир Зеленский, принято решение увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты и сформировать новые бригады.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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