https://ria.ru/20230523/zaluzhnyy-1873738155.html

Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО - РИА Новости, 23.05.2023

Залужный заявил, что обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:50

2023-05-23T20:50

2023-05-23T20:50

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

владимир зеленский

нато

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. "Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", - написал Залужный в своем телеграм-канале. По его словам, отдельно уделили внимание вопросу продления совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Залужный также рассказал об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад. Как заявил ранее во вторник Владимир Зеленский, принято решение увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать корпус морской пехоты и сформировать новые бригады.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

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в мире, европа, украина, валерий залужный, владимир зеленский, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16