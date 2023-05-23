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Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей
Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:06
2023-05-23T14:06
2023-05-23T14:06
общество
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы. "Главная цель - гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных", - сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также он отметил, что инициативой, в частности, предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения. Кроме того, предполагается изменить порядок снятия взысканий с осужденного: он будет переставать признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. При этом Пискарев отметил, что для стимулирования "социально полезного" поведения подозреваемых и обвиняемых ввести меру поощрения в виде благодарности. Также предполагается увеличить размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости и повысить роль коллегиальных органов и институтов гражданского общества, привлекая к решению вопросов о взысканиях дисциплинарные комиссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, госдума рф, василий пискарев, россия
Общество, Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия
Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей
ГД приняла закон о гуманизации условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы.
«
"Главная цель - гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных", - сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Также он отметил, что инициативой, в частности, предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения.
Кроме того, предполагается изменить порядок снятия взысканий с осужденного: он будет переставать признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания.
При этом Пискарев отметил, что для стимулирования "социально полезного" поведения подозреваемых и обвиняемых ввести меру поощрения в виде благодарности. Также предполагается увеличить размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости и повысить роль коллегиальных органов и институтов гражданского общества, привлекая к решению вопросов о взысканиях дисциплинарные комиссии.
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