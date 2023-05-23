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Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС
Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС - РИА Новости, 23.05.2023
Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил Китай за поддержку его усилий по созданию защиты на Запорожской... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:13
2023-05-23T17:13
2023-05-23T17:13
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил Китай за поддержку его усилий по созданию защиты на Запорожской АЭС. "Всесторонний обмен мнениями с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать расти и улучшаться по мере развития его ядерной энергетической программы", - написал Гросси в своем Twitter, поблагодарив КНР "за решительную поддержку" усилий по защите Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230523/zaes-1873534424.html
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В мире, Китай, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Цинь Ган, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Китай за поддержку усилий по защите ЗАЭС