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В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 23.05.2023 (обновлено: 17:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/yasinovataya-1873691687.html
В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя
В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2023
В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя
Украинские военные обстреляли Ясиноватую (ДНР): разрушения получили четыре многоквартирных и два частных дома, двое мирных жителей ранены, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:15
2023-05-23T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Ясиноватую (ДНР): разрушения получили четыре многоквартирных и два частных дома, двое мирных жителей ранены, рассказал РИА Новости мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Было выпущено более десяти крупнокалиберных снарядов по городу, в результате разрушены четыре многоквартирных дома - все прямые попадания. Несколько квартир разрушено, пожары на территории многоквартирного фонда, и разбиты два частных дома. &lt;…&gt; Два человека, которые пострадали, были в частном секторе, прямое попадание в дом, дом обрушился, и фактически придавило людей", - отметил Шевченко. Ясиноватая - город рядом с Донецком, является одним из самых наиболее обстреливаемых украинскими военными за все время конфликта. Из-за разницы высот город видно из Авдеевки, откуда украинские войска и совершают обстрелы. Об этом также РИА Новости рассказала очевидец сегодняшнего обстрела Любовь: "Я вот раньше ездила электричкой с Авдеевки - только выезжаем, и наши дома уже видно в Авдеевке, а мы же тут как на пороховой бочке сидим. Чтоб он &lt;...&gt;, Зеленский, на себе все испытал, на своих детях, внуках и правнуках. Это кошмар какой-то, бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?". Несмотря на высокую интенсивность обстрелов со стороны ВСУ и напряженную обстановку в городе, в Ясиноватой продолжает находиться и проживать не менее 15 тысяч человек, последствия обстрелов оперативно устраняются и продолжают работу все институты власти, отметил мэр. "Обстрелы у нас регулярные, несмотря на это стараемся абсолютно быстро восстанавливать, в городе продолжают работать все институты власти, абсолютно есть все, самодостаточно. Сейчас ремонтируем и осуществляем подготовку к осенне-зимнему периоду, мы делаем все возможное, чтобы город продолжал жить", - сказал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
авдеевка
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Последствия обстрела Ясиноватой украинской армией
Последствия обстрела Ясиноватой украинской армией
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происшествия, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

Мэр Шевченко: в Ясиноватой обстрелом ВСУ разрушены шесть домов и ранены два мирных жителя

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Ясиноватую (ДНР): разрушения получили четыре многоквартирных и два частных дома, двое мирных жителей ранены, рассказал РИА Новости мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
«
"Было выпущено более десяти крупнокалиберных снарядов по городу, в результате разрушены четыре многоквартирных дома - все прямые попадания. Несколько квартир разрушено, пожары на территории многоквартирного фонда, и разбиты два частных дома. <…> Два человека, которые пострадали, были в частном секторе, прямое попадание в дом, дом обрушился, и фактически придавило людей", - отметил Шевченко.
© Фото : Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой
Последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела Ясиноватой
Ясиноватая - город рядом с Донецком, является одним из самых наиболее обстреливаемых украинскими военными за все время конфликта. Из-за разницы высот город видно из Авдеевки, откуда украинские войска и совершают обстрелы.
Об этом также РИА Новости рассказала очевидец сегодняшнего обстрела Любовь: "Я вот раньше ездила электричкой с Авдеевки - только выезжаем, и наши дома уже видно в Авдеевке, а мы же тут как на пороховой бочке сидим. Чтоб он <...>, Зеленский, на себе все испытал, на своих детях, внуках и правнуках. Это кошмар какой-то, бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?".
© Фото : Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой
Последствия обстрела Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела Ясиноватой
Несмотря на высокую интенсивность обстрелов со стороны ВСУ и напряженную обстановку в городе, в Ясиноватой продолжает находиться и проживать не менее 15 тысяч человек, последствия обстрелов оперативно устраняются и продолжают работу все институты власти, отметил мэр.
"Обстрелы у нас регулярные, несмотря на это стараемся абсолютно быстро восстанавливать, в городе продолжают работать все институты власти, абсолютно есть все, самодостаточно. Сейчас ремонтируем и осуществляем подготовку к осенне-зимнему периоду, мы делаем все возможное, чтобы город продолжал жить", - сказал Шевченко.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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