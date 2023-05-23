https://ria.ru/20230523/yasinovataya-1873691687.html

В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.05.2023

В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

Украинские военные обстреляли Ясиноватую (ДНР): разрушения получили четыре многоквартирных и два частных дома, двое мирных жителей ранены, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:15

2023-05-23T17:15

2023-05-23T17:54

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Ясиноватую (ДНР): разрушения получили четыре многоквартирных и два частных дома, двое мирных жителей ранены, рассказал РИА Новости мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Было выпущено более десяти крупнокалиберных снарядов по городу, в результате разрушены четыре многоквартирных дома - все прямые попадания. Несколько квартир разрушено, пожары на территории многоквартирного фонда, и разбиты два частных дома. <…> Два человека, которые пострадали, были в частном секторе, прямое попадание в дом, дом обрушился, и фактически придавило людей", - отметил Шевченко. Ясиноватая - город рядом с Донецком, является одним из самых наиболее обстреливаемых украинскими военными за все время конфликта. Из-за разницы высот город видно из Авдеевки, откуда украинские войска и совершают обстрелы. Об этом также РИА Новости рассказала очевидец сегодняшнего обстрела Любовь: "Я вот раньше ездила электричкой с Авдеевки - только выезжаем, и наши дома уже видно в Авдеевке, а мы же тут как на пороховой бочке сидим. Чтоб он <...>, Зеленский, на себе все испытал, на своих детях, внуках и правнуках. Это кошмар какой-то, бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?". Несмотря на высокую интенсивность обстрелов со стороны ВСУ и напряженную обстановку в городе, в Ясиноватой продолжает находиться и проживать не менее 15 тысяч человек, последствия обстрелов оперативно устраняются и продолжают работу все институты власти, отметил мэр. "Обстрелы у нас регулярные, несмотря на это стараемся абсолютно быстро восстанавливать, в городе продолжают работать все институты власти, абсолютно есть все, самодостаточно. Сейчас ремонтируем и осуществляем подготовку к осенне-зимнему периоду, мы делаем все возможное, чтобы город продолжал жить", - сказал Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Ясиноватой украинской армией Последствия обстрела Ясиноватой украинской армией 2023-05-23T17:15 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины