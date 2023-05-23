https://ria.ru/20230523/yasinovataya-1873627187.html

В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела

В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела - РИА Новости, 23.05.2023

В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела

Сотрудники МЧС ДНР спасли мирную жительницу, обнаруженную в Ясиноватой под завалами частного дома, кровля которого обрушилась в результате обстрела города со... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:55

2023-05-23T14:55

2023-05-23T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР спасли мирную жительницу, обнаруженную в Ясиноватой под завалами частного дома, кровля которого обрушилась в результате обстрела города со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "По прибытии к месту происшествия сотрудники МЧС ДНР обнаружили под завалами женщину. Спасатели оперативно с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина 1988 года рождения в состоянии средней тяжести доставлена в учреждение здравоохранения города", - говорится в сообщении МЧС ДНР. Отмечается, что в 11.00 взрывоопасный предмет попал в летнюю кухню на территории частного дома в Ясиноватой, в результате чего произошло обрушение кровли. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Администрация Ясиноватой добавила, что мужчина и женщина пострадали при обстреле города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)