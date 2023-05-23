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В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела
В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела - РИА Новости, 23.05.2023
В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела
Сотрудники МЧС ДНР спасли мирную жительницу, обнаруженную в Ясиноватой под завалами частного дома, кровля которого обрушилась в результате обстрела города со... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС ДНР спасли мирную жительницу, обнаруженную в Ясиноватой под завалами частного дома, кровля которого обрушилась в результате обстрела города со стороны украинских войск, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "По прибытии к месту происшествия сотрудники МЧС ДНР обнаружили под завалами женщину. Спасатели оперативно с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина 1988 года рождения в состоянии средней тяжести доставлена в учреждение здравоохранения города", - говорится в сообщении МЧС ДНР. Отмечается, что в 11.00 взрывоопасный предмет попал в летнюю кухню на территории частного дома в Ясиноватой, в результате чего произошло обрушение кровли. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Администрация Ясиноватой добавила, что мужчина и женщина пострадали при обстреле города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ясиноватой женщину спасли из-под завалов после украинского обстрела
Сотрудники МЧС ДНР спасли женщину из-под завалов после украинского обстрела Ясиноватой