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В Ярославле выполнили реконструкцию очистных сооружений на 60 процентов - РИА Новости, 23.05.2023
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Ярославская область
 
19:10 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/yaroslavl-1873722114.html
В Ярославле выполнили реконструкцию очистных сооружений на 60 процентов
В Ярославле выполнили реконструкцию очистных сооружений на 60 процентов - РИА Новости, 23.05.2023
В Ярославле выполнили реконструкцию очистных сооружений на 60 процентов
Реконструкция очистных сооружений канализации в Ярославле выполнена на 60%, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:10
2023-05-23T19:10
ярославская область
ярославль
ростов
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений канализации в Ярославле выполнена на 60%, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Правительство региона сообщает, что инициированный главой региона проект "Губернаторский контроль" вместе с областным департаментом строительства проверил реконструкцию сооружений очистки сточных вод в Ярославле и строительство очистных канализации в Ростове. По итогам проверки Евраев заявил, что в областном центре выполнено 60% от общего объема необходимых работ, отмечается в сообщении. По словам губернатора, реконструкция очистных - это важный проект не только для Ярославля, но и для всего Поволжья. "После запуска этих очистных качество воды в Волге значительно улучшится, и мы станем еще на шаг ближе к решению экологических проблем региона. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги", так же как и в селе Золоторучье Угличского района, где проведена модернизация канализационной системы. На ее строительство было выделено более 900 миллионов рублей. Этот объект мы вводили при участии президента России, что говорит о внимании руководства страны к "самочувствию" одной из наших главных рек и к вопросам экологической безопасности людей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, ввод очистных сооружений канализации Ярославля в эксплуатацию планируется в четвертом квартале текущего года. Общая стоимость проекта – более 1,5 миллиарда рублей. По данным областного правительства, в Ростове работы по строительству очистных сооружений только начинаются. "В Ростове осуществляем контроль за работами подготовительного цикла. Планируется, что до конца 2024 года здесь появится комплекс сооружений канализации производительностью 16 тысяч кубометров в сутки, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод Ростова, поселков Семибратово, Ишня, села Белогостицы. Комплекс будет производить механическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание", - цитирует пресс-служба областного правительства и. о. директора департамента строительства региона Александра Гаврилова.
https://realty.ria.ru/20230505/sud-1869933674.html
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ярославль, ростов, ярославская область, михаил евраев, жкх, россия
Ярославская область, Ярославль, Ростов, Ярославская область, Михаил Евраев, ЖКХ, Россия

В Ярославле выполнили реконструкцию очистных сооружений на 60 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗвонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля
Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений канализации в Ярославле выполнена на 60%, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Правительство региона сообщает, что инициированный главой региона проект "Губернаторский контроль" вместе с областным департаментом строительства проверил реконструкцию сооружений очистки сточных вод в Ярославле и строительство очистных канализации в Ростове. По итогам проверки Евраев заявил, что в областном центре выполнено 60% от общего объема необходимых работ, отмечается в сообщении. По словам губернатора, реконструкция очистных - это важный проект не только для Ярославля, но и для всего Поволжья.
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"После запуска этих очистных качество воды в Волге значительно улучшится, и мы станем еще на шаг ближе к решению экологических проблем региона. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги", так же как и в селе Золоторучье Угличского района, где проведена модернизация канализационной системы. На ее строительство было выделено более 900 миллионов рублей. Этот объект мы вводили при участии президента России, что говорит о внимании руководства страны к "самочувствию" одной из наших главных рек и к вопросам экологической безопасности людей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, ввод очистных сооружений канализации Ярославля в эксплуатацию планируется в четвертом квартале текущего года. Общая стоимость проекта – более 1,5 миллиарда рублей.
По данным областного правительства, в Ростове работы по строительству очистных сооружений только начинаются.
"В Ростове осуществляем контроль за работами подготовительного цикла. Планируется, что до конца 2024 года здесь появится комплекс сооружений канализации производительностью 16 тысяч кубометров в сутки, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод Ростова, поселков Семибратово, Ишня, села Белогостицы. Комплекс будет производить механическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание", - цитирует пресс-служба областного правительства и. о. директора департамента строительства региона Александра Гаврилова.
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