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В Волгоградской области задержали напавшего на одноклассницу выпускника
В Волгоградской области задержали напавшего на одноклассницу выпускника - РИА Новости, 23.05.2023
В Волгоградской области задержали напавшего на одноклассницу выпускника
Следователи возбудили уголовное дело после нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области, его задержали, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:33
2023-05-23T20:33
2023-05-23T22:17
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения выпускника на одноклассницу в Волгоградской области, его задержали, сообщил СК в Telegram-канале."Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК ("Покушение на убийство"). Нападавший задержан", — говорится в заявлении.Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о расследовании этого дела.Во вторник в поселке Иловля Волгоградской области на торжественной линейке в школе 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает. По версии следователей, причиной нападения могла стать неразделенная любовь или чрезмерное увлечение компьютерными играми.
https://ria.ru/20230523/lineyka-1873711436.html
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия
В Волгоградской области задержали напавшего на одноклассницу выпускника
СК сообщил о задержании выпускника, напавшего на одноклассницу в Волгоградской области