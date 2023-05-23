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Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС - РИА Новости, 23.05.2023
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15:56 23.05.2023 (обновлено: 15:57 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/vstrecha-1873657866.html
Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС
Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС - РИА Новости, 23.05.2023
Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС
Президент России Владимир Путин в среду и в четверг проведет ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:56
2023-05-23T15:57
россия
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду и в четверг проведет ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать четвертого-двадцать пятого мая президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве. Двадцать четвертого мая президент России выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проводится на тему – "Евразийская интеграция в многополярном мире", - говорится в сообщении.
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россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС

Путин 24-25 мая проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС и приглашенных государств

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду и в четверг проведет ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого-двадцать пятого мая президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве. Двадцать четвертого мая президент России выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проводится на тему – "Евразийская интеграция в многополярном мире", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве
20 мая, 08:49
 
РоссияМоскваВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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