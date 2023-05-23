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Вручение государственных наград Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Вручение государственных наград Владимиром Путиным. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.05.2023
Вручение государственных наград Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин вручает государственные награды в области культуры, образования и космонавтики. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:59
2023-05-23T13:59
2023-05-23T13:59
владимир путин
россия
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Президент Владимир Путин вручает государственные награды в области культуры, образования и космонавтики.
россия
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РИА Новости
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LIVE: Путин вручает госнаграды в области культуры, космонавтики и образования
LIVE: Путин вручает госнаграды в области культуры, космонавтики и образования
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РИА Новости
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Вручение государственных наград Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин вручает государственные награды в области культуры, образования и космонавтики.
2023-05-23T13:59
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PT74M54S
Президент Владимир Путин вручает государственные награды в области культуры, образования и космонавтики.