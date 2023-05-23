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В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Киеву
В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Киеву - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Киеву
Поставка Западом вооружений Киеву, включая самолеты F-16 не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:33
2023-05-23T12:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Поставка Западом вооружений Киеву, включая самолеты F-16 не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16."По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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украина, дмитрий песков, европа, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Европа, США, В мире
В Кремле прокомментировали поставки Западом вооружений Киеву
Песков: поставки Западом вооружений Киеву не способны коренным образом изменить ситуацию