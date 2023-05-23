https://ria.ru/20230523/vezd-1873555375.html

В Липецкой области ограничили въезд в леса

В Липецкой области ограничили въезд в леса - РИА Новости, 23.05.2023

В Липецкой области ограничили въезд в леса

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой власти Липецкой области ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:42

2023-05-23T10:42

2023-05-23T10:42

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой власти Липецкой области ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, ограничение будет действовать до 9 июня на территории государственного лесного фонда в границах Липецкой области. Въезд транспорта на территорию гослесфонда будет закрыт. На дорогах, ведущих в лесные массивы, будут созданы посты, усилится патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из работников органов внутренних дел и лесного хозяйства. Совместно с правоохранительными органами будут созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса.Артамонов отметил, что ограничение не означает полный запрет на посещение лесов, гулять в лесу можно, но следует помнить, что основная причина лесных пожаров – действия человека. В лесах запрещается разводить огонь, бросать горящие спички и непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло, которое при преломлении солнечных лучей способно вызвать возгорание."Люди должны понимать всю серьезность предпринимаемых мер и свою ответственность за соблюдение правил. Огонь способен нанести колоссальный ущерб не только природе, но и перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и тогда последствия могут быть более трагичными", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230522/rekultivatsiya-1873459260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов