https://ria.ru/20230523/vezd-1873555375.html
В Липецкой области ограничили въезд в леса
В Липецкой области ограничили въезд в леса - РИА Новости, 23.05.2023
В Липецкой области ограничили въезд в леса
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой власти Липецкой области ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:42
2023-05-23T10:42
2023-05-23T10:42
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой власти Липецкой области ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, ограничение будет действовать до 9 июня на территории государственного лесного фонда в границах Липецкой области. Въезд транспорта на территорию гослесфонда будет закрыт. На дорогах, ведущих в лесные массивы, будут созданы посты, усилится патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из работников органов внутренних дел и лесного хозяйства. Совместно с правоохранительными органами будут созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса.Артамонов отметил, что ограничение не означает полный запрет на посещение лесов, гулять в лесу можно, но следует помнить, что основная причина лесных пожаров – действия человека. В лесах запрещается разводить огонь, бросать горящие спички и непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло, которое при преломлении солнечных лучей способно вызвать возгорание."Люди должны понимать всю серьезность предпринимаемых мер и свою ответственность за соблюдение правил. Огонь способен нанести колоссальный ущерб не только природе, но и перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и тогда последствия могут быть более трагичными", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой власти Липецкой области ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, ограничение будет действовать до 9 июня на территории государственного лесного фонда в границах Липецкой области. Въезд транспорта на территорию гослесфонда будет закрыт. На дорогах, ведущих в лесные массивы, будут созданы посты, усилится патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из работников органов внутренних дел и лесного хозяйства. Совместно с правоохранительными органами будут созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса.
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Артамонов отметил, что ограничение не означает полный запрет на посещение лесов, гулять в лесу можно, но следует помнить, что основная причина лесных пожаров – действия человека. В лесах запрещается разводить огонь, бросать горящие спички и непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло, которое при преломлении солнечных лучей способно вызвать возгорание.
"Люди должны понимать всю серьезность предпринимаемых мер и свою ответственность за соблюдение правил. Огонь способен нанести колоссальный ущерб не только природе, но и перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и тогда последствия могут быть более трагичными", – сказал Артамонов
.