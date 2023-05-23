https://ria.ru/20230523/vertolet-1873728189.html
Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области
Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опроверг сообщения о падении вертолета в РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:45
2023-05-23T19:45
2023-05-23T19:45
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
прохоровский район
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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опроверг сообщения о падении вертолета в Прохоровском районе. Информация о возможном падении вертолета в Прохоровском районе появилась в понедельник, в частности, в телеграм-канале Baza. Позднее было опубликовано сообщение, что она не получила подтверждения. "Вертолет в Прохоровском районе не падал", - сообщил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/feyk-1873727250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), прохоровский район
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Прохоровский район
Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области
Гладков опроверг информацию о падении вертолета в Прохоровском районе Белгородской области