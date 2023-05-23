https://ria.ru/20230523/vertolet-1873728189.html

Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области

Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Гладков опроверг сообщения о падении вертолета в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опроверг сообщения о падении вертолета в РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:45

2023-05-23T19:45

2023-05-23T19:45

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

прохоровский район

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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опроверг сообщения о падении вертолета в Прохоровском районе. Информация о возможном падении вертолета в Прохоровском районе появилась в понедельник, в частности, в телеграм-канале Baza. Позднее было опубликовано сообщение, что она не получила подтверждения. "Вертолет в Прохоровском районе не падал", - сообщил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/feyk-1873727250.html

белгородская область

россия

прохоровский район

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), прохоровский район