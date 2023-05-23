https://ria.ru/20230523/vengriya-1873624099.html

Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан - РИА Новости, 23.05.2023

Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

в мире

сша

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Это не моя работа - критиковать президента США, это не является хорошей бизнес-идеей... Я бы сказал скорее, что американские демократы гораздо больше руководствуются идеологией, чем республиканцы. Демократы всегда пытаются убедить вас, а иногда заставить, как жить. И нам это не нравится. У нас своя культура, она определяет, как мы живем, не вмешивайтесь, пожалуйста, не учите нас, не говорите, что хорошо, а что плохо, нам это не нравится. Это не ваше дело, не американцев или какой-либо другой нации, это дело венгров. Дональд Трамп понимает это, вот что важно", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре, зал поддержал его заявление аплодисментами. Ранее при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призывал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявлял, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности миру". Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/orban-1857079244.html

https://ria.ru/20230327/vengriya-1860800659.html

сша

венгрия

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в мире, сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп