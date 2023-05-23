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Глава Минобороны Германии осудил Венгрию за блокировку помощи Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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14:03 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/vengriya-1873611964.html
Глава Минобороны Германии осудил Венгрию за блокировку помощи Украине
Глава Минобороны Германии осудил Венгрию за блокировку помощи Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Глава Минобороны Германии осудил Венгрию за блокировку помощи Украине
Венгрия, блокируя выделение дополнительных средств на увеличение Внебюджетного Европейского фонда мира, задерживает компенсации помогающим Киеву странам, заявил РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:03
2023-05-23T14:03
в мире
украина
россия
венгрия
борис писториус
сергей лавров
анналена бербок
минобороны германии
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Венгрия, блокируя выделение дополнительных средств на увеличение Внебюджетного Европейского фонда мира, задерживает компенсации помогающим Киеву странам, заявил во вторник министр обороны Германии Борис Писториус. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что главы МИД Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто во время встречи за закрытыми дверями поспорили из-за венгерского банка OTP. Банк находится в украинском списке "спонсоров войны", и Будапешт по этой причине выступил с вето на дополнительное финансирования фонда по поддержке Киева. "Я расстроен и смущен поведением венгерских друзей вчера на встрече министров иностранных дел. А именно попытками блокировать увеличение (помощи Киеву - ред.) по причинам, которые я не разделяю и не обязан разделять. Это задерживает возврат финансированных другими странами средств на поддержку Украины", - заявил Писториус в Брюсселе. По его словам, это "не очень тонкий подход" Венгрии к делу. Писториус подчеркнул, что каждый четвертый евро во Внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF) является "немецким". EPF был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230523/rosatom-1873601797.html
https://ria.ru/20230522/vengriya-1873452392.html
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в мире, украина, россия, венгрия, борис писториус, сергей лавров, анналена бербок, минобороны германии, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Анналена Бербок, Минобороны Германии, Евросоюз, НАТО
Глава Минобороны Германии осудил Венгрию за блокировку помощи Украине

Глава Минобороны Германии Писториус осудил Венгрию за блокировку фонда помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Венгрия, блокируя выделение дополнительных средств на увеличение Внебюджетного Европейского фонда мира, задерживает компенсации помогающим Киеву странам, заявил во вторник министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что главы МИД Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто во время встречи за закрытыми дверями поспорили из-за венгерского банка OTP. Банк находится в украинском списке "спонсоров войны", и Будапешт по этой причине выступил с вето на дополнительное финансирования фонда по поддержке Киева.
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"Я расстроен и смущен поведением венгерских друзей вчера на встрече министров иностранных дел. А именно попытками блокировать увеличение (помощи Киеву - ред.) по причинам, которые я не разделяю и не обязан разделять. Это задерживает возврат финансированных другими странами средств на поддержку Украины", - заявил Писториус в Брюсселе.
По его словам, это "не очень тонкий подход" Венгрии к делу. Писториус подчеркнул, что каждый четвертый евро во Внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF) является "немецким".
EPF был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Банкомат венгерского государственного банка OTP - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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В миреУкраинаРоссияВенгрияБорис ПисториусСергей ЛавровАнналена БербокМинобороны ГерманииЕвросоюзНАТО
 
 
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