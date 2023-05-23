https://ria.ru/20230523/ukraina-1873715552.html

Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат

Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023

Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат

Чехия в рамках помощи ЕС Украине обучила более 1,8 тысячи солдат ВСУ, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Чехии. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:40

2023-05-23T18:40

2023-05-23T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

вооруженные силы украины

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Чехия в рамках помощи ЕС Украине обучила более 1,8 тысячи солдат ВСУ, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Чехии. "У нас прошли подготовку более 1800 солдат, что составляет примерно половину плана Чешской республики до конца 2023 года подготовить 4000 военнослужащих", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Чехия имеет своих представителей в министерстве обороны Польши и по их запросу присылает свои мобильные тренировочные команды, в которые входят армейские инструкторы и переводчики, сказано в документе. "Параллельно с последним циклом подготовки (личного состава – ред.) осуществлялись и иные мероприятия, например, подготовка командиров взводов и рот", - приводит пресс-служба слова замминистра обороны Чехии Даниеля Блажковца. Страны ЕС до конца года обязались подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих, добавили в пресс-службе. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр