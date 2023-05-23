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Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873715552.html
Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат
Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат - РИА Новости, 23.05.2023
Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат
Чехия в рамках помощи ЕС Украине обучила более 1,8 тысячи солдат ВСУ, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Чехии. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:40
2023-05-23T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
вооруженные силы украины
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Чехия в рамках помощи ЕС Украине обучила более 1,8 тысячи солдат ВСУ, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Чехии. "У нас прошли подготовку более 1800 солдат, что составляет примерно половину плана Чешской республики до конца 2023 года подготовить 4000 военнослужащих", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Чехия имеет своих представителей в министерстве обороны Польши и по их запросу присылает свои мобильные тренировочные команды, в которые входят армейские инструкторы и переводчики, сказано в документе. "Параллельно с последним циклом подготовки (личного состава – ред.) осуществлялись и иные мероприятия, например, подготовка командиров взводов и рот", - приводит пресс-служба слова замминистра обороны Чехии Даниеля Блажковца. Страны ЕС до конца года обязались подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих, добавили в пресс-службе. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html
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в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Чехии заявило, что обучило более 1800 украинских солдат

Минобороны Чехии заявило, что в рамках помощи ЕС обучило более 1800 украинских солдат

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Чехия в рамках помощи ЕС Украине обучила более 1,8 тысячи солдат ВСУ, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Чехии.
"У нас прошли подготовку более 1800 солдат, что составляет примерно половину плана Чешской республики до конца 2023 года подготовить 4000 военнослужащих", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Чехия имеет своих представителей в министерстве обороны Польши и по их запросу присылает свои мобильные тренировочные команды, в которые входят армейские инструкторы и переводчики, сказано в документе. "Параллельно с последним циклом подготовки (личного состава – ред.) осуществлялись и иные мероприятия, например, подготовка командиров взводов и рот", - приводит пресс-служба слова замминистра обороны Чехии Даниеля Блажковца.
Страны ЕС до конца года обязались подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих, добавили в пресс-службе. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза для Украины подготовлены уже 15 тысяч украинских военных.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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