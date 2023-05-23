https://ria.ru/20230523/ukraina-1873706894.html

Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым

Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым - РИА Новости, 23.05.2023

Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым

Украинский суд заочно приговорил заместителя командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:57

2023-05-23T17:57

2023-05-23T17:57

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украинский суд заочно приговорил заместителя командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригадой полковника Дмитрия Маркова к 12 годам лишения свободы за восстановление подачи воды в Крым, сообщила во вторник Служба безопасности Украины. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации на Украине. "По материалам СБУ к 12 годам тюрьмы приговорены генерал и полковник РФ, командовавшие подрывом Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, речь идет о заместителе командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригадой полковнике Дмитрии Маркове. Как говорится в сообщении, обоим военным заочно предъявлено обвинение по статье "нарушение законов и обычаев войны" и назначено 12 лет тюрьмы. При этом нарушением норм гуманитарного права является лишение доступа населения к воде, что было применено именно украинскими властями, перекрывшими канал. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в 2021 году, говоря о водной блокаде Крыма со стороны киевского режима, обращал внимание организации на то, что право на воду подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Северо-крымский канал - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало близ Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра. Длина канала более 400 километров, в Крыму для подачи воды построена система мощных насосных станций.

https://ria.ru/20230430/vodovod-1868796490.html

https://ria.ru/20230322/krym-1859673271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр