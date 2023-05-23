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Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873706894.html
Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым
Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым - РИА Новости, 23.05.2023
Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым
Украинский суд заочно приговорил заместителя командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:57
2023-05-23T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украинский суд заочно приговорил заместителя командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригадой полковника Дмитрия Маркова к 12 годам лишения свободы за восстановление подачи воды в Крым, сообщила во вторник Служба безопасности Украины. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации на Украине. "По материалам СБУ к 12 годам тюрьмы приговорены генерал и полковник РФ, командовавшие подрывом Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, речь идет о заместителе командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригадой полковнике Дмитрии Маркове. Как говорится в сообщении, обоим военным заочно предъявлено обвинение по статье "нарушение законов и обычаев войны" и назначено 12 лет тюрьмы. При этом нарушением норм гуманитарного права является лишение доступа населения к воде, что было применено именно украинскими властями, перекрывшими канал. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в 2021 году, говоря о водной блокаде Крыма со стороны киевского режима, обращал внимание организации на то, что право на воду подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Северо-крымский канал - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало близ Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра. Длина канала более 400 километров, в Крыму для подачи воды построена система мощных насосных станций.
https://ria.ru/20230430/vodovod-1868796490.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российских военных заочно осудили на Украине за подачу воды в Крым

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам двух российских офицеров за подачу воды в Крым

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украинский суд заочно приговорил заместителя командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригадой полковника Дмитрия Маркова к 12 годам лишения свободы за восстановление подачи воды в Крым, сообщила во вторник Служба безопасности Украины.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации на Украине.
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"По материалам СБУ к 12 годам тюрьмы приговорены генерал и полковник РФ, командовавшие подрывом Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, речь идет о заместителе командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригадой полковнике Дмитрии Маркове. Как говорится в сообщении, обоим военным заочно предъявлено обвинение по статье "нарушение законов и обычаев войны" и назначено 12 лет тюрьмы.
При этом нарушением норм гуманитарного права является лишение доступа населения к воде, что было применено именно украинскими властями, перекрывшими канал. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в 2021 году, говоря о водной блокаде Крыма со стороны киевского режима, обращал внимание организации на то, что право на воду подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.
Северо-крымский канал - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало близ Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра. Длина канала более 400 километров, в Крыму для подачи воды построена система мощных насосных станций.
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