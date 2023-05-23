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В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873702969.html
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины - РИА Новости, 23.05.2023
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:42
2023-05-23T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
нато
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Выступая в шведском парламенте, Стефанчук заявил, что Киев не видит никакой альтернативы вопросу вступления в НАТО. По его словам, Украина ясно дает понять всему миру, что для нее очень важно быть членом НАТО, поскольку это предоставит им гарантии безопасности. "Вы знаете, уже 18 стран-членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО", - заявил Стефанчук. Трансляция велась на сайте парламента Швеции. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230522/nato-1873346497.html
https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, НАТО, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины

Спикер Рады Стефанчук заявил, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс.
В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО
22 мая, 10:45
Выступая в шведском парламенте, Стефанчук заявил, что Киев не видит никакой альтернативы вопросу вступления в НАТО. По его словам, Украина ясно дает понять всему миру, что для нее очень важно быть членом НАТО, поскольку это предоставит им гарантии безопасности.
"Вы знаете, уже 18 стран-членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО", - заявил Стефанчук. Трансляция велась на сайте парламента Швеции.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО
18 мая, 10:46
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО
20 мая, 01:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРуслан СтефанчукНАТОВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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