https://ria.ru/20230523/ukraina-1873702969.html
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины - РИА Новости, 23.05.2023
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:42
2023-05-23T17:42
2023-05-23T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
нато
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_289e805e0d09d7c9bc77f9a28210b69f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Выступая в шведском парламенте, Стефанчук заявил, что Киев не видит никакой альтернативы вопросу вступления в НАТО. По его словам, Украина ясно дает понять всему миру, что для нее очень важно быть членом НАТО, поскольку это предоставит им гарантии безопасности. "Вы знаете, уже 18 стран-членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО", - заявил Стефанчук. Трансляция велась на сайте парламента Швеции. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230522/nato-1873346497.html
https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html
https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8695ebdd9bab9b0036792a35a9940654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, НАТО, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины
Спикер Рады Стефанчук заявил, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины