https://ria.ru/20230523/ukraina-1873702969.html

В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины

В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины - РИА Новости, 23.05.2023

В Раде заявили, что 18 стран НАТО поддерживают вступление Украины

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:42

2023-05-23T17:42

2023-05-23T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

руслан стефанчук

нато

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил во вторник, что 18 членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Выступая в шведском парламенте, Стефанчук заявил, что Киев не видит никакой альтернативы вопросу вступления в НАТО. По его словам, Украина ясно дает понять всему миру, что для нее очень важно быть членом НАТО, поскольку это предоставит им гарантии безопасности. "Вы знаете, уже 18 стран-членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО", - заявил Стефанчук. Трансляция велась на сайте парламента Швеции. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230522/nato-1873346497.html

https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр