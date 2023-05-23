https://ria.ru/20230523/ukraina-1873685467.html

СМИ: на Украине мужчины не хотят работать таксистами, боясь повесток

СМИ: на Украине мужчины не хотят работать таксистами, боясь повесток - РИА Новости, 23.05.2023

СМИ: на Украине мужчины не хотят работать таксистами, боясь повесток

На Украине отмечают проблемы со службами такси, мужчины не хотят работать из-за страха получить повестку, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:55

2023-05-23T16:55

2023-05-23T16:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На Украине отмечают проблемы со службами такси, мужчины не хотят работать из-за страха получить повестку, сообщает издание "Страна.ua". "В украинских службах такси нарастают проблемы с водителями и автопарком. Если в прошлом году на волне тотальной безработицы автовладельцы массово регистрировались в службах такси, чтобы заработать хоть какие-то деньги, то теперь наблюдается обратная тенденция", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Издание со ссылкой на главу украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка отмечает, что многие водители отказываются работать из-за повышения комиссии, как результат – уменьшение "чистой" прибыли. При этом часть таксистов попали под мобилизацию. Однако спрос на услуги такси продолжает расти. "Кроме того, мужчины-водители боятся идти в таксисты из-за вручения повесток на блок-постах. Поэтому некоторые службы пытаются привлечь женщин со своими авто… Женщин приглашают "на подработку", общий доход до 7 тысяч (189,5 долларов) в неделю", - уточняет "Страна.ua". Эксперты не исключают, что в ближайшее время могут вырасти ценники на такси. С мая для водителей, в частности, постепенно убирают возможность наличной оплаты и заставляют принимать деньги на карты. Как следствие, водитель платит повышенный налог, а если добавить комиссию, которая идет службе, и военный сбор, то водителю остаются копейки, сообщает издание.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872383917.html

https://ria.ru/20230130/proverki-1848501578.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины