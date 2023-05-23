https://ria.ru/20230523/ukraina-1873623472.html
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов - РИА Новости, 23.05.2023
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение ряда стран НАТО начать подготовку украинских пилотов, не исключил поставки самолетов Киеву в будущем. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:44
2023-05-23T14:44
2023-05-23T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
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ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение ряда стран НАТО начать подготовку украинских пилотов, не исключил поставки самолетов Киеву в будущем."В последние дни мы слышали объявления США, Великобритании и некоторых стран ЕС о начале тренировок пилотов для современных западных самолетов. Это демонстрирует нашу готовность быть с Украиной на долгосрочной основе… Я приветствую такое решение членов НАТО, включая Германию… Это дает возможность принять в будущем решение о поставках", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов
Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение стран альянса готовить украинских пилотов