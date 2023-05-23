Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 23.05.2023 (обновлено: 14:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873623472.html
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов - РИА Новости, 23.05.2023
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение ряда стран НАТО начать подготовку украинских пилотов, не исключил поставки самолетов Киеву в будущем. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:44
2023-05-23T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение ряда стран НАТО начать подготовку украинских пилотов, не исключил поставки самолетов Киеву в будущем."В последние дни мы слышали объявления США, Великобритании и некоторых стран ЕС о начале тренировок пилотов для современных западных самолетов. Это демонстрирует нашу готовность быть с Украиной на долгосрочной основе… Я приветствую такое решение членов НАТО, включая Германию… Это дает возможность принять в будущем решение о поставках", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг приветствовал решение стран НАТО готовить украинских пилотов

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение стран альянса готовить украинских пилотов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение ряда стран НАТО начать подготовку украинских пилотов, не исключил поставки самолетов Киеву в будущем.
"В последние дни мы слышали объявления США, Великобритании и некоторых стран ЕС о начале тренировок пилотов для современных западных самолетов. Это демонстрирует нашу готовность быть с Украиной на долгосрочной основе… Я приветствую такое решение членов НАТО, включая Германию… Это дает возможность принять в будущем решение о поставках", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала