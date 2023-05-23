https://ria.ru/20230523/ukraina-1873552460.html
Американский генерал усомнился в желании Вашингтона помочь Киеву победить
Американский генерал усомнился в желании Вашингтона помочь Киеву победить - РИА Новости, 23.05.2023
Американский генерал усомнился в желании Вашингтона помочь Киеву победить
Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Politico раскритиковал темп принятия решений Вашингтона о помощи... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:31
2023-05-23T10:31
2023-05-23T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
бен ходжес
нато
пентагон
f-16
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Politico раскритиковал темп принятия решений Вашингтона о помощи Киеву, намекнув, что администрация президента Джо Байдена вела бы себя иначе, если бы хотела победы Украины. "Если бы администрация решила, что она хочет, чтобы Украина действительно победила в этой войне, то все отговорки ушли бы, решения были бы приняты вовремя, а полный эффект от поддержки Запада привел бы к скорейшему успешному ее завершению", - заявил Ходжес. В статье, посвященной возможности предоставления Киеву истребителей F-16, генерал отметил, что "продолжающееся поступательное принятие решений" со стороны Вашингтона "подрывает большую часть той хорошей работы, которую он уже проделал". Киев давно пытается получить от Запада истребители F-16. Ряд стран выразили готовность обучать украинских пилотов, но пока никто не заявил о передаче самолетов. Однако, по данным Politico, в Европе не исключают, что Украина может получить истребители уже к осени. В то же время глава ВВС США Фрэнк Кендалл полагает, что поставка истребителей четвертого поколения F-16 Киеву не приведет к кардинальному изменению расстановки сил в конфликте на Украине. В начале мая Пентагон сообщал, что общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, бен ходжес, нато, пентагон, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Бен Ходжес, НАТО, Пентагон, F-16
Американский генерал усомнился в желании Вашингтона помочь Киеву победить
Американский генерал Ходжес: Вашингтон вел бы себя иначе, если бы хотел победы Киева