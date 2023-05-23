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В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира - РИА Новости, 23.05.2023
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15:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html
В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира
В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира - РИА Новости, 23.05.2023
В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира
Суд дал 15 и 18 лет колонии двум жителям Ивановской области по делу об убийстве вдовы ювелира, тело которой закопали на кладбище, их соучастница получила 2,5... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:47
2023-05-23T15:47
россия
происшествия
ивановская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ивановский областной суд
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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Суд дал 15 и 18 лет колонии двум жителям Ивановской области по делу об убийстве вдовы ювелира, тело которой закопали на кладбище, их соучастница получила 2,5 года, сообщила прокуратура региона. Как ранее информировало региональное следственное управление СК РФ, в 2020 году жительница Москвы предложила своему знакомому похитить ювелирные изделия и деньги из квартиры ее подруги. Он привлек приятеля. Женщина пригласила подругу в ресторан, а мужчины должны были проникнуть в квартиру, но не смогли. Один из фигурантов дела дождался потерпевшую в подъезде, ударил, затем ее усадили в машину, забрали ключи и похитили из жилища ювелирные изделия, драгоценные камни и деньги. Из Москвы вместе с потерпевшей они уехали в Ивановскую область, где женщину убили, а тело закопали на кладбище. "Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ивановской области, мужчин 47 и 43 лет, и 53-летней жительницы города Москва... Суд ... приговорил двух мужчин к 18 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому. Их соучастница осуждена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что потерпевшая была вдовой ювелира. Из ее квартиры похитили ювелирные изделия, драгоценные камни и денежные средства на общую сумму около 5 миллионов рублей. Фигуранты в зависимости от роли и степени участия в преступлении осуждены по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 5 ст. 33, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).
https://ria.ru/20230523/ubiystva-1873572731.html
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россия, происшествия, ивановская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), ивановский областной суд
Россия, Происшествия, Ивановская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Ивановский областной суд
В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира

Два жителя Ивановской области получили 15 и 18 лет колонии за убийство вдовы ювелира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Суд дал 15 и 18 лет колонии двум жителям Ивановской области по делу об убийстве вдовы ювелира, тело которой закопали на кладбище, их соучастница получила 2,5 года, сообщила прокуратура региона.
Как ранее информировало региональное следственное управление СК РФ, в 2020 году жительница Москвы предложила своему знакомому похитить ювелирные изделия и деньги из квартиры ее подруги. Он привлек приятеля. Женщина пригласила подругу в ресторан, а мужчины должны были проникнуть в квартиру, но не смогли. Один из фигурантов дела дождался потерпевшую в подъезде, ударил, затем ее усадили в машину, забрали ключи и похитили из жилища ювелирные изделия, драгоценные камни и деньги. Из Москвы вместе с потерпевшей они уехали в Ивановскую область, где женщину убили, а тело закопали на кладбище.
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"Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ивановской области, мужчин 47 и 43 лет, и 53-летней жительницы города Москва... Суд ... приговорил двух мужчин к 18 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому. Их соучастница осуждена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что потерпевшая была вдовой ювелира. Из ее квартиры похитили ювелирные изделия, драгоценные камни и денежные средства на общую сумму около 5 миллионов рублей.
Фигуранты в зависимости от роли и степени участия в преступлении осуждены по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 5 ст. 33, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).
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РоссияПроисшествияИвановская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Ивановский областной суд
 
 
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