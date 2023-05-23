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Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года - РИА Новости, 23.05.2023
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22:54 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/trump-1873751359.html
Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года
Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года - РИА Новости, 23.05.2023
Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года
Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации документов начнется в марте следующего года, за несколько месяцев до новых выборов... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:54
2023-05-23T22:54
в мире
дональд трамп
сша
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации документов начнется в марте следующего года, за несколько месяцев до новых выборов американского лидера, сообщил телеканал CNBC. "Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, процесс начнется всего за несколько месяцев до проходящих в ноябре выборов президента и придется на период праймериз, на которых определятся кандидаты от каждой партии. Ранее суд принял решение о запрете Трампу публиковать информацию о доказательствах по делу, изучение которых предстоит в процессе. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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в мире, дональд трамп, сша, арест трампа
В мире, Дональд Трамп, США, Арест Трампа
Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года

CNBC: суд по делу против Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации документов начнется в марте следующего года, за несколько месяцев до новых выборов американского лидера, сообщил телеканал CNBC.
"Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан", - сообщает телеканал.
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Как говорится в сообщении, процесс начнется всего за несколько месяцев до проходящих в ноябре выборов президента и придется на период праймериз, на которых определятся кандидаты от каждой партии.
Ранее суд принял решение о запрете Трампу публиковать информацию о доказательствах по делу, изучение которых предстоит в процессе.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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