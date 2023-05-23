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Прокуратура в США запросила бумаги о зарубежных сделках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
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11:36 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/trump-1873568104.html
Прокуратура в США запросила бумаги о зарубежных сделках Трампа, пишут СМИ
Прокуратура в США запросила бумаги о зарубежных сделках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Прокуратура в США запросила бумаги о зарубежных сделках Трампа, пишут СМИ
Федеральная прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках экс-президента страны Дональда Трампа, начиная с 2017 года, сообщает газета New York Times... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:36
2023-05-23T11:36
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральная прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках экс-президента страны Дональда Трампа, начиная с 2017 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Федеральная прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием обращения бывшего президента Дональда Трампа с секретными документами, направила повестку в суд для получения информации о его деловых сделках в зарубежных странах с момента вступления в должность", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета со ссылкой на источники, в повестке запрашивались сведения о недвижимости и лицензировании компании экс-президента Trump Organization в семи странах - Китае, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане. Издание добавляет, что Trump Organization отказалась от любых зарубежных сделок, когда Трамп был президентом, и единственная подобная сделка, которую заключил Трамп после окончания президентского срока, была с саудовской компанией по недвижимости, чтобы оформить на свое имя жилье, отель и комплекс с гольфом, которые будут построены в Омане. Он заключил эту сделку осенью 2022 года, как раз перед тем, как объявить о новой президентской кампании. Кроме того, запрашивая информацию об иностранных компаниях, прокуратура изучает, есть ли какая-либо связь между заключением сделок Трампа за границей и секретными документами, которые он взял с собой, когда покидал свой пост. Как пишет газета, также остается неясным, какие материалы Trump Organization передала в ответ на повестку в суд. Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении Трампа в августе 2022 года. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия Минюста, заявляя, что они политически мотивированы.
https://ria.ru/20230515/dokazatelstva-1872027409.html
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в мире, сша, дональд трамп, trump organization
В мире, США, Дональд Трамп, Trump Organization
Прокуратура в США запросила бумаги о зарубежных сделках Трампа, пишут СМИ

NYT: прокуратура в США запросила документы о зарубежных сделках Трампа с 2017 года

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральная прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках экс-президента страны Дональда Трампа, начиная с 2017 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Федеральная прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием обращения бывшего президента Дональда Трампа с секретными документами, направила повестку в суд для получения информации о его деловых сделках в зарубежных странах с момента вступления в должность", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает газета со ссылкой на источники, в повестке запрашивались сведения о недвижимости и лицензировании компании экс-президента Trump Organization в семи странах - Китае, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане.
Издание добавляет, что Trump Organization отказалась от любых зарубежных сделок, когда Трамп был президентом, и единственная подобная сделка, которую заключил Трамп после окончания президентского срока, была с саудовской компанией по недвижимости, чтобы оформить на свое имя жилье, отель и комплекс с гольфом, которые будут построены в Омане. Он заключил эту сделку осенью 2022 года, как раз перед тем, как объявить о новой президентской кампании.
Кроме того, запрашивая информацию об иностранных компаниях, прокуратура изучает, есть ли какая-либо связь между заключением сделок Трампа за границей и секретными документами, которые он взял с собой, когда покидал свой пост. Как пишет газета, также остается неясным, какие материалы Trump Organization передала в ответ на повестку в суд.
Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении Трампа в августе 2022 года. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия Минюста, заявляя, что они политически мотивированы.
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