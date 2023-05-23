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Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины украинской ДРГ
Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины украинской ДРГ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале фото "трофейной" бронемашины украинской диверсионной группы. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:07
2023-05-23T20:07
2023-05-23T20:13
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале фото "трофейной" бронемашины украинской диверсионной группы."Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев", - написал Гладков.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов на территории региона пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.
https://ria.ru/20230523/vertolet-1873728189.html
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины украинской ДРГ
Губернатор Гладков опубликовал фото трофейной бронемашины украинской диверсионной группы