https://ria.ru/20230523/tatarstan-1873568731.html

Товарооборот Татарстана и Китая в 2022 году вырос на 58 процентов

Товарооборот Татарстана и Китая в 2022 году вырос на 58 процентов - РИА Новости, 23.05.2023

Товарооборот Татарстана и Китая в 2022 году вырос на 58 процентов

Товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2022 года увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов, сотрудничество необходимо наращивать, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:41

2023-05-23T11:41

2023-05-23T11:41

республика татарстан

экономика

китай

рустам минниханов

шанхай

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2022 года увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов, сотрудничество необходимо наращивать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах проходящего в Шанхае Российско-Китайского бизнес-форума. Минниханов в составе российской делегации, которую возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума. "Нам нужно наращивать сотрудничество. К сожалению, в период пандемии не было возможности активно взаимодействовать. Мы видим, что наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба. Глава российского региона отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов, товарооборот растет ежегодно. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, в Казани – генеральное консульство Китая. Ранее в ходе встречи с мэром города Шанхай Гун Чжэнем Минниханов заявил о необходимости проанализировать, в каких еще направлениях деловые круги двух сторон могли бы работать. В частности, отмечались кооперация в ИТ-сфере, логистике, здравоохранении. Отдельно глава республики отметил важность развития связей между представителями научного сообщества.

https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html

китай

шанхай

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, рустам минниханов, шанхай, республика татарстан (татарстан)