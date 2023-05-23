Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/svyazi-1873639345.html
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией
Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:18
2023-05-23T15:18
экономика
россия
китай
ли цян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, текст которого процитировало во вторник Центральное телевидение Китая. Как отметил телеканал, Ли Цян 23 мая направил участникам российско-китайского бизнес-форума поздравительное письмо. "Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении", - приводит слова Ли Цяна телеканал. Премьер Госсовета также выразил надежду на то, что предприниматели России и Китая будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух стран. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится с визитом в КНР, принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Как сообщала пресс-служба российского кабмина, Мишустин в среду в Пекине встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% выше показателей 2021 года, поставки же из РФ в КНР выросли на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230523/rynki-1873535631.html
https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, ли цян, в мире
Экономика, Россия, Китай, Ли Цян, В мире
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией

Премьер Госсовета КНР заявил, что страна готова расширять экономические связи с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, текст которого процитировало во вторник Центральное телевидение Китая.
Как отметил телеканал, Ли Цян 23 мая направил участникам российско-китайского бизнес-форума поздравительное письмо.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность
Вчера, 08:06
"Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении", - приводит слова Ли Цяна телеканал.
Премьер Госсовета также выразил надежду на то, что предприниматели России и Китая будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух стран.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится с визитом в КНР, принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
Как сообщала пресс-служба российского кабмина, Мишустин в среду в Пекине встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% выше показателей 2021 года, поставки же из РФ в КНР выросли на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая
16 мая, 11:39
 
ЭкономикаРоссияКитайЛи ЦянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала