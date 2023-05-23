https://ria.ru/20230523/svyazi-1873639345.html

В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией

В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией - РИА Новости, 23.05.2023

В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией

Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:18

2023-05-23T15:18

2023-05-23T15:18

экономика

россия

китай

ли цян

в мире

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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, текст которого процитировало во вторник Центральное телевидение Китая. Как отметил телеканал, Ли Цян 23 мая направил участникам российско-китайского бизнес-форума поздравительное письмо. "Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении", - приводит слова Ли Цяна телеканал. Премьер Госсовета также выразил надежду на то, что предприниматели России и Китая будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух стран. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится с визитом в КНР, принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Как сообщала пресс-служба российского кабмина, Мишустин в среду в Пекине встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% выше показателей 2021 года, поставки же из РФ в КНР выросли на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230523/rynki-1873535631.html

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экономика, россия, китай, ли цян, в мире