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Правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов в тюрьмы - РИА Новости, 23.05.2023
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18:54 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/svyaz-1873719324.html
Правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов в тюрьмы
Правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов в тюрьмы - РИА Новости, 23.05.2023
Правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов в тюрьмы
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин поддержал инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:54
2023-05-23T18:54
россия
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин поддержал инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы. Как напомнил парламентарий, инициатива предполагает штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей за первое нарушение. Повторное нарушение предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет, пояснил Хинштейн. "Правительство РФ официально поддержало мою инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. Парламентарий напомнил, что на данный момент максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляет 5 тысяч рублей.
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россия, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов в тюрьмы

Хинштейн: правительство поддержало увеличение штрафов за передачу телефонов заключенным

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин поддержал инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы.
Как напомнил парламентарий, инициатива предполагает штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей за первое нарушение. Повторное нарушение предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет, пояснил Хинштейн.
"Правительство РФ официально поддержало мою инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Парламентарий напомнил, что на данный момент максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляет 5 тысяч рублей.
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