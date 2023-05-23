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В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом
В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом
Отключения интернета в городах Луганской народной республики (ЛНР) вызваны аварией на оборудовании основного провайдера, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи ЛНР. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:19
2023-05-23T12:19
2023-05-23T12:32
технологии
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Отключения интернета в городах Луганской народной республики (ЛНР) вызваны аварией на оборудовании основного провайдера, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи ЛНР. "В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера "Лугаком" по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет. Все силы технических специалистов предприятия брошены на устранение последствий аварии. О сроках восстановления будет сообщено позже", - сказали в министерстве. Позже власти сообщили, что авария в ЛНР на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет.Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, луганская народная республика, луганск
Технологии, Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом
Минкомсвязи ЛНР: перебои с интернетом в республике возникли из-за аварии у провайдера
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Отключения интернета в городах Луганской народной республики (ЛНР) вызваны аварией на оборудовании основного провайдера, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи ЛНР.
«
"В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера "Лугаком" по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет. Все силы технических специалистов предприятия брошены на устранение последствий аварии. О сроках восстановления будет сообщено позже", - сказали в министерстве.
Позже власти сообщили, что авария в ЛНР на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет.
Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано.