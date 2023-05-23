https://ria.ru/20230523/svyaz-1873579541.html

В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом

В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом - РИА Новости, 23.05.2023

В ЛНР назвали причину перебоев с интернетом

Отключения интернета в городах Луганской народной республики (ЛНР) вызваны аварией на оборудовании основного провайдера, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи ЛНР. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:19

2023-05-23T12:19

2023-05-23T12:32

технологии

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Отключения интернета в городах Луганской народной республики (ЛНР) вызваны аварией на оборудовании основного провайдера, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи ЛНР. "В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера "Лугаком" по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет. Все силы технических специалистов предприятия брошены на устранение последствий аварии. О сроках восстановления будет сообщено позже", - сказали в министерстве. Позже власти сообщили, что авария в ЛНР на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет.Ранее корреспондент РИА Новости информировал о перебоях в работе интернета в ряде городов республики, в том числе в Луганске. Также наблюдались сбои в работе банкоматов и сотовой связи. В ДНР проблем с доступом к сети не зафиксировано.

луганская народная республика

луганск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, луганская народная республика, луганск