Из песни слова — выкинешь: как западные артисты изменяют треки о России

2023-05-23

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие западные артисты отказались от гастролей в России, некоторые перестали исполнять треки, связанные со страной, или исправили собственные композиции. Кто вычеркнул из текстов упоминания Москвы и россиян — в материале РИА Новости.Scorpions — "Wind of Change"До недавнего времени у немецкой группы были теплые отношения с Россией. Впервые коллектив посетил СССР в 1988-м — в рамках тура Savage Amusement. Музыканты выросли в Ганновере (Западная Германия) и к Советскому Союзу относились настороженно. Но после первого же концерта тревоги перед "суровым и закрытым" коммунистическим государством рассеялись — ленинградцы тепло приняли немцев и стали их настоящими фанатами, а сами "Скорпионы" приехали в страну и во второй раз. Накануне выступления в "Лужниках" группа решила прокатиться на теплоходе и погулять по набережной. Результат прогулки — появление в конце 80-х знаменитой "Wind Of Change". I follow the Moskva / Down to Gorky Park listening to the wind of change ("Иду вдоль Москвы-реки / К парку Горького и слышу, как дует ветер перемен") — эти слова напевает не одно поколение и россиян, и европейцев.Песня стала фактически одним из символов окончания холодной войны.Но все изменилось в конце марта 2022-го. На концерте в Лас-Вегасе вокалист Клаус Майне заменил строки о столице России и парке Горького на Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А теперь послушай мое сердце, оно говорит: "Украина"), тем самым выразив поддержку Киеву. Во время выступления на сцене появлялось желто-синее освещение — в цветах украинского флага.Sting — "Russians"Британский певец Sting не слишком любил Россию и с подозрением относился к русским. Но однажды вместе с другом посмотрел детскую передачу на советском телевидении и понял: родители во всем мире одинаковы. В 2010-м он побывал в России с концертами и увидел страну своими глазами.В песне "Russians" можно услышать звуковые фрагменты из программы "Время", из трансляции стыковки космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон", мелодию "Романса" из сюиты "Поручик Киже" Сергея Прокофьева."У нас одна природа / Независимо от идеологии / Что может спасти нас — тебя и меня, / Это то, что русские тоже любят своих детей", — пел англичанин.В марте 2022-го Sting опубликовал в соцсетях запись, где поет эту песню. По его мнению, она "как никогда актуальна" из-за событий на Украине. В подписи к видео артист отметил, что выступает категорически против специальной военной операции и исполняет песню "Russians", думая об украинцах.Пол Маккартни — "Back in the U.S.S.R"Этот хит сэр Пол Маккартни сочинил вместе с Джоном Ленноном. Основную мысль Маккартни объяснял несколько раз — и каждый раз по-новому. Называл песню то ироничной пародией на популярные в США шлягеры, то композицией о шпионе, который долго жил в Штатах и приобрел повадки американца, то рассказом о русском путешественнике. Одно ясно точно: Маккартни восхищался девушками Советского Союза. "Украинки просто сводят меня с ума, Западу до них ох как далеко.Глядя на москвичек, хочется петь", — это перевод строк из "Back in the U.S.S.R".В 2022-м Пол Маккартни несколько раз публично поддержал Украину. На крупном британском музыкальном фестивале в Гластонбери несколько минут размахивал украинским флагом и не стал исполнять "Back in the U.S.S.R". Композицию исключили не только из списка треков музыкального форума, но и всех последующих выступлений англичанина.Iron Maiden — "Mother Russia"Британская хеви-метал-группа написала песню "Mother Russia" в период перестройки. Вокалист Брюс Дикинсон спрашивает у целой страны: "Можешь ли ты быть счастлива теперь, когда твои люди свободны?"Группа касается русской темы не только в знаменитой песне о "Матушке-России" — у коллектива есть композиция, посвященная Крымской войне (1853-1856), она называется "The Trooper" ("Солдат").В 2022-м группа должна была дать единственный концерт в Москве — 1 июня на стадионе "ВТБ Арена". Однако он не состоялся в связи с ситуацией на Украине. При этом выступление в Киеве группа также отменила. Глупость или информационная война: мнение экспертовРусские слушатели и деятели культуры относятся к таким отменам по-разному."Нам объявили войну. Машина западной идеологии действует отлаженно, как часы. Помню, как тот же Маккартни поддержал идиотствующих Pussy Riot, не зная, кто это такие. Мы не должны это беспомощно глотать и обсуждать — надо реагировать хлестко, остроумно, понимая, какое время на дворе", — сказал в беседе с РИА Новости поэт, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Государственного музея Есенина в Москве Влад Маленко.Поэт-песенник Роман Сорокин считает, что талантливый музыкант — не обязательно умный."Музыкант не обязан быть умным или хотя бы образованным, у него другие задачи: писать хорошую музыку, интересно исполнять песни и композиции. Наличие таланта еще не говорит об уме, часто эти качества живут отдельно. Это плохо, потому что популярный артист имеет влияние на свою — иногда огромную — аудиторию, чем охотно пользуется пропаганда", — отметил он.Сорокин и его коллеги уверены, что перечисленные музыканты просто "не потрудились разобраться в ситуации". Поэтому не стоит серьезно относиться к политическим высказываниями того или иного эстрадного артиста — скорее всего, он не знает деталей и не до конца понимает, о чем говорит.

