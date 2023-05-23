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Зорькин рассказал, какие жалобы поступают в Конституционный суд - РИА Новости, 23.05.2023
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19:56 23.05.2023 (обновлено: 19:57 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html
Зорькин рассказал, какие жалобы поступают в Конституционный суд
Зорькин рассказал, какие жалобы поступают в Конституционный суд - РИА Новости, 23.05.2023
Зорькин рассказал, какие жалобы поступают в Конституционный суд
В структуре жалоб, поступающих в Конституционный суд (КС) России, наибольшее количество составляют заявления, затрагивающие гражданские права граждан,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:56
2023-05-23T19:57
россия
валерий зорькин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В структуре жалоб, поступающих в Конституционный суд (КС) России, наибольшее количество составляют заявления, затрагивающие гражданские права граждан, наименьшее – жалобы на возможное нарушение политических прав, сообщил председатель КС РФ Валерий Зорькин. Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с главой Конституционного суда. "Примерно сохраняется в той же пропорции количество жалоб по предметам. На первом месте идет гражданское право,… второе – это уголовный процесс и уголовное право, дальше идет трудовое и социальное. Это тоже свидетельствует об определенной стабильности в этой сфере", - рассказал Зорькин главе государства. "На самом последнем месте – жалобы, касающиеся политических прав", - добавил председатель КС России. По его оценке, количество таких жалоб "на порядок меньше" числа обращений, связанных со сферой гражданского и уголовного права.
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россия, валерий зорькин, владимир путин, общество
Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Общество
Зорькин рассказал, какие жалобы поступают в Конституционный суд

Председатель КС Зорькин: наибольшее число жалоб в суде касается гражданских прав

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда России
Заседание Конституционного суда России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В структуре жалоб, поступающих в Конституционный суд (КС) России, наибольшее количество составляют заявления, затрагивающие гражданские права граждан, наименьшее – жалобы на возможное нарушение политических прав, сообщил председатель КС РФ Валерий Зорькин.
Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с главой Конституционного суда.
"Примерно сохраняется в той же пропорции количество жалоб по предметам. На первом месте идет гражданское право,… второе – это уголовный процесс и уголовное право, дальше идет трудовое и социальное. Это тоже свидетельствует об определенной стабильности в этой сфере", - рассказал Зорькин главе государства.
"На самом последнем месте – жалобы, касающиеся политических прав", - добавил председатель КС России.
По его оценке, количество таких жалоб "на порядок меньше" числа обращений, связанных со сферой гражданского и уголовного права.
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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