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Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд
Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд - РИА Новости, 23.05.2023
Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд
Количество обращений в Конституционный суд России, начиная с 2019 года, сохраняется на уровне около 12 тысяч в год, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:03
2023-05-23T19:03
2023-05-23T19:03
политика
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Количество обращений в Конституционный суд России, начиная с 2019 года, сохраняется на уровне около 12 тысяч в год, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел с Зорькиным рабочую встречу, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. "Примерно на том же уровне осталось количество жалоб и соответствующих решений Конституционного суда. Поступает 12 тысяч (обращений) с некоторыми (колебаниями), плюс-минус, начиная с 2019 года. Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700", - рассказал главе государства Зорькин. По его словам, эта разница обусловлена тем, что остальная часть обращений затрагивает вопросы, не относящиеся к полномочиям КС России, вплоть до жалоб на отказ в предоставлении квартиры.
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политика, россия, валерий зорькин, владимир путин
Политика, Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин
Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд
Зорькин: число обращений в Конституционный суд сохраняется на уровне около 12 тысяч в год
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Количество обращений в Конституционный суд России, начиная с 2019 года, сохраняется на уровне около 12 тысяч в год, сообщил председатель суда Валерий Зорькин.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник провел с Зорькиным рабочую встречу, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
"Примерно на том же уровне осталось количество жалоб и соответствующих решений Конституционного суда. Поступает 12 тысяч (обращений) с некоторыми (колебаниями), плюс-минус, начиная с 2019 года. Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700", - рассказал главе государства Зорькин.
По его словам, эта разница обусловлена тем, что остальная часть обращений затрагивает вопросы, не относящиеся к полномочиям КС России, вплоть до жалоб на отказ в предоставлении квартиры.
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