https://ria.ru/20230523/sud-1873721293.html

Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд

Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд - РИА Новости, 23.05.2023

Зорькин рассказал о количестве обращений в Конституционный суд

Количество обращений в Конституционный суд России, начиная с 2019 года, сохраняется на уровне около 12 тысяч в год, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:03

2023-05-23T19:03

2023-05-23T19:03

политика

россия

валерий зорькин

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Количество обращений в Конституционный суд России, начиная с 2019 года, сохраняется на уровне около 12 тысяч в год, сообщил председатель суда Валерий Зорькин. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел с Зорькиным рабочую встречу, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. "Примерно на том же уровне осталось количество жалоб и соответствующих решений Конституционного суда. Поступает 12 тысяч (обращений) с некоторыми (колебаниями), плюс-минус, начиная с 2019 года. Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700", - рассказал главе государства Зорькин. По его словам, эта разница обусловлена тем, что остальная часть обращений затрагивает вопросы, не относящиеся к полномочиям КС России, вплоть до жалоб на отказ в предоставлении квартиры.

https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html

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политика, россия, валерий зорькин, владимир путин