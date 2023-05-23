https://ria.ru/20230523/stroiteli-1873605754.html

СМИ: в Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены

СМИ: в Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены - РИА Новости, 23.05.2023

СМИ: в Польше обманутые строители замуровали яйца и мертвых крыс в стены

Обманутые строители замуровали сотни яиц и десятки мертвых крыс в стены дома, который они возводили в Каменке под Варшавой, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:40

2023-05-23T13:40

2023-05-23T13:40

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ВАРШАВА, 23 мая - РИА Новости. Обманутые строители замуровали сотни яиц и десятки мертвых крыс в стены дома, который они возводили в Каменке под Варшавой, сообщает газета Wyborcza. По данным издания, перед офисом строительной фирмы Yareal были разбросаны листовки с текстом: "Мы вложили (в стены - ред.) трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу... часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть - в пленку, которая распадется через два года" Авторы листовок объяснили, что они предприняли такие действия в связи с невыплатой им заработной платы субподрядными компаниями, и предупредили, что скоро яйца и трупы крыс создадут невыносимый запах. Данным делом уже занялась прокуратура. Источник в прокуратуре района "Варшава-Прага", на который ссылается газета, заявил, что "идет расследование, дело сложное, но похоже, что именно застройщик в этом деле является потерпевшей стороной, так как у него пытаются вымогать деньги". При этом другой источник газеты Wyborcza в строительной отрасли подтвердил, что строительная компания, которая столкнулась с проблемой, действительно имеет плохую репутацию. "Я знаю этого субподрядчика. Первая зарплата выплачивается без задержек, следующая частично… а потом уже никаких денег нет", - сказал он. Он отметил, что деньги от генерального подрядчика в полном объеме перечисляются субподрядчику, у которого далее возникают проблемы с выплатами работникам. "Время от времени компания меняет название и логотип, бухгалтер меняется местами с генеральным директором, и процедура начинается заново", - сказал он. Уточняется, что квартиры в доме, о котором идет речь, по плану должны быть переданы владельцам в конце текущего года.

https://realty.ria.ru/20210406/obman-1604291141.html

https://ria.ru/20180806/1525983801.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша