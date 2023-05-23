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СМИ: в британском Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией - РИА Новости, 23.05.2023
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11:29 23.05.2023 (обновлено: 12:02 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/stolknoveniya-1873566497.html
СМИ: в британском Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией
СМИ: в британском Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией - РИА Новости, 23.05.2023
СМИ: в британском Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией
Накануне вечером в столице Уэльса Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:29
2023-05-23T12:02
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Накануне вечером в столице Уэльса Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией, пишет газета Daily Mail. &quot;Бандиты в балаклавах поджигали автомобили, бросали фейерверки в полицию и нападали на полицейских на улицах Кардиффа в ночь хаоса. Сотни людей устроили насилие и хаос на жилой улице в пригороде Эли в понедельник вечером, столкнувшись с сотрудниками полиции Южного Уэльса&quot;, — говорится в публикации.По данным полиции, беспорядки начались после "серьезной дорожной аварии", которая произошла около 18:00 по местному времени, и продолжались до раннего утра. В них участвовали 100-150 человек, некоторых потом задержали. Позже комиссар полиции Южного Уэльса по борьбе с преступностью заявил в эфире BBC Radio 4, что причиной беспорядков стали появившиеся в соцсетях слухи о том, что полицейская погоня якобы привела к аварии, в которой погибли два подростка. Он пообещал, что по этому поводу проведут расследование.
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в мире, кардифф, великобритания
В мире, Кардифф, Великобритания
СМИ: в британском Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией

Daily Mail: массовые столкновения с полицией Южного Уэльса произошли накануне в Кардиффе

© AP Photo / Matt DunhamПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Накануне вечером в столице Уэльса Кардиффе произошли массовые столкновения с полицией, пишет газета Daily Mail.
«

"Бандиты в балаклавах поджигали автомобили, бросали фейерверки в полицию и нападали на полицейских на улицах Кардиффа в ночь хаоса. Сотни людей устроили насилие и хаос на жилой улице в пригороде Эли в понедельник вечером, столкнувшись с сотрудниками полиции Южного Уэльса", — говорится в публикации.

По данным полиции, беспорядки начались после "серьезной дорожной аварии", которая произошла около 18:00 по местному времени, и продолжались до раннего утра. В них участвовали 100-150 человек, некоторых потом задержали.
Позже комиссар полиции Южного Уэльса по борьбе с преступностью заявил в эфире BBC Radio 4, что причиной беспорядков стали появившиеся в соцсетях слухи о том, что полицейская погоня якобы привела к аварии, в которой погибли два подростка. Он пообещал, что по этому поводу проведут расследование.
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