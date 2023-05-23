https://ria.ru/20230523/sputnikpro-1873716791.html

SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС

SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС - РИА Новости, 23.05.2023

SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС

Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:42

2023-05-23T18:42

2023-05-23T18:42

пекин

китай

sputnik

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине.Глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал слушателям о работе международного мультимедийного новостного агентства, поделился своим видением роли традиционных СМИ в современном мире, а также ответил на вопросы аудитории о том, какими профессиональными качествами должен обладать журналист в эпоху цифровых технологий.К дискуссии присоединились студенты и выпускники Университета Цинхуа, Китайского народного университета, Сычуаньского университета, Шанхайского университета иностранных языков и других ведущих вузов Китая."Мероприятие с Василием Пушковым открыло для участников новую сторону журналистики как международной профессии, которая не только делится информацией о самых насущных событиях, но и несет ответственность за восприятие читателями многообразия культур, цивилизаций и стран мира", - отметила по итогам сессии председатель SCOLAR Network Виктория Ху.SCOLAR Network — платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://ria.ru/20230516/soyuz-1872214379.html

https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html

пекин

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пекин, китай, sputnik