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SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС - РИА Новости, 23.05.2023
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18:42 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/sputnikpro-1873716791.html
SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС
SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС - РИА Новости, 23.05.2023
SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС
Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:42
2023-05-23T18:42
пекин
китай
sputnik
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине.Глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал слушателям о работе международного мультимедийного новостного агентства, поделился своим видением роли традиционных СМИ в современном мире, а также ответил на вопросы аудитории о том, какими профессиональными качествами должен обладать журналист в эпоху цифровых технологий.К дискуссии присоединились студенты и выпускники Университета Цинхуа, Китайского народного университета, Сычуаньского университета, Шанхайского университета иностранных языков и других ведущих вузов Китая."Мероприятие с Василием Пушковым открыло для участников новую сторону журналистики как международной профессии, которая не только делится информацией о самых насущных событиях, но и несет ответственность за восприятие читателями многообразия культур, цивилизаций и стран мира", - отметила по итогам сессии председатель SCOLAR Network Виктория Ху.SCOLAR Network — платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
https://ria.ru/20230516/soyuz-1872214379.html
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пекин, китай, sputnik
Пекин, Китай, Sputnik

SputnikPro впервые прошел для молодежной платформы стран ШОС

© Фото : SCOLAR NetworkПервый онлайн мастер-класс SputnikPro для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине
Первый онлайн мастер-класс SputnikPro для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : SCOLAR Network
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело первый онлайн мастер-класс для молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network в Пекине.
Глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал слушателям о работе международного мультимедийного новостного агентства, поделился своим видением роли традиционных СМИ в современном мире, а также ответил на вопросы аудитории о том, какими профессиональными качествами должен обладать журналист в эпоху цифровых технологий.
Советник медиагруппы Россия сегодня Олег Дмитриев на лекции SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro
16 мая, 17:29
К дискуссии присоединились студенты и выпускники Университета Цинхуа, Китайского народного университета, Сычуаньского университета, Шанхайского университета иностранных языков и других ведущих вузов Китая.
"Мероприятие с Василием Пушковым открыло для участников новую сторону журналистики как международной профессии, которая не только делится информацией о самых насущных событиях, но и несет ответственность за восприятие читателями многообразия культур, цивилизаций и стран мира", - отметила по итогам сессии председатель SCOLAR Network Виктория Ху.
SCOLAR Network — платформа, объединяющая молодых лидеров из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, целью которой является развитие молодежного взаимодействия, продвижение межкультурного диалога, а также расширение региональных связей на пространстве ШОС.
Университет Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
21 апреля, 17:20
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
 
ПекинКитайSputnik
 
 
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