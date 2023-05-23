https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html

Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию

Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию - РИА Новости, 23.05.2023

Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию

В России отдают должное стойкости всех бойцов-участников спецоперации, все они сражаются за Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:03

2023-05-23T14:03

2023-05-23T14:30

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России отдают должное стойкости всех бойцов-участников спецоперации, все они сражаются за Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля."Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", — почеркнул глава государства. "Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих наладить мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за родину, за Россию", - добавил президент.

https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр