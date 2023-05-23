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Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 23.05.2023 (обновлено: 14:30 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html
Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию
Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию - РИА Новости, 23.05.2023
Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию
В России отдают должное стойкости всех бойцов-участников спецоперации, все они сражаются за Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:03
2023-05-23T14:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России отдают должное стойкости всех бойцов-участников спецоперации, все они сражаются за Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля."Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", — почеркнул глава государства. "Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих наладить мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за родину, за Россию", - добавил президент.
https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию

Путин: все участники спецоперации, независимо от национальности, сражаются за Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России отдают должное стойкости всех бойцов-участников спецоперации, все они сражаются за Родину, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
"Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", — почеркнул глава государства.
"Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих наладить мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за родину, за Россию", - добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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