https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873607661.html
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 23.05.2023
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:46
2023-05-23T13:46
2023-05-23T13:46
надежные люди
республика саха (якутия)
вооруженные силы рф
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба. По словам Лепчикова, в оперштабе республики сформирован экспертный совет, который мониторит ситуацию в зоне СВО и определяет направления доставки гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения. "С начала этой недели началась поставка новой партии высокопроходных болотоходов - квадроциклов "Сокол" якутского производства непосредственно в подразделения в зоне проведения СВО, где служат военнослужащие из Якутии" - сказал он. Также он отметил, что в настоящее время якутян в зоне спецоперации начали снабжать летним обмундированием. Ранее сообщалось о том, что квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие передало партии своей продукции бойцам в зону спецоперации и намерено подготовить новую партию.
https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Саха (Якутия), Вооруженные силы РФ
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Партию квадроциклов местного производства поставят якутским бойцам в зону спецоперации
ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости.
Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге
оперативного штаба.
По словам Лепчикова, в оперштабе республики сформирован экспертный совет, который мониторит ситуацию в зоне СВО и определяет направления доставки гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения.
«
"С начала этой недели началась поставка новой партии высокопроходных болотоходов - квадроциклов "Сокол" якутского производства непосредственно в подразделения в зоне проведения СВО, где служат военнослужащие из Якутии" - сказал он.
Также он отметил, что в настоящее время якутян в зоне спецоперации начали снабжать летним обмундированием.
Ранее сообщалось о том, что квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие передало партии своей продукции бойцам в зону спецоперации и намерено подготовить новую партию.
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