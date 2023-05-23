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Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 23.05.2023
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13:46 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873607661.html
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 23.05.2023
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации
Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:46
2023-05-23T13:46
надежные люди
республика саха (якутия)
вооруженные силы рф
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба. По словам Лепчикова, в оперштабе республики сформирован экспертный совет, который мониторит ситуацию в зоне СВО и определяет направления доставки гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения. "С начала этой недели началась поставка новой партии высокопроходных болотоходов - квадроциклов "Сокол" якутского производства непосредственно в подразделения в зоне проведения СВО, где служат военнослужащие из Якутии" - сказал он. Также он отметил, что в настоящее время якутян в зоне спецоперации начали снабжать летним обмундированием. Ранее сообщалось о том, что квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие передало партии своей продукции бойцам в зону спецоперации и намерено подготовить новую партию.
https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html
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республика саха (якутия), вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Саха (Якутия), Вооруженные силы РФ
Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации

Партию квадроциклов местного производства поставят якутским бойцам в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия)Председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков
Председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия)
Председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба.
По словам Лепчикова, в оперштабе республики сформирован экспертный совет, который мониторит ситуацию в зоне СВО и определяет направления доставки гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения.
«
"С начала этой недели началась поставка новой партии высокопроходных болотоходов - квадроциклов "Сокол" якутского производства непосредственно в подразделения в зоне проведения СВО, где служат военнослужащие из Якутии" - сказал он.
Также он отметил, что в настоящее время якутян в зоне спецоперации начали снабжать летним обмундированием.
Ранее сообщалось о том, что квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие передало партии своей продукции бойцам в зону спецоперации и намерено подготовить новую партию.
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Надежные людиРеспублика Саха (Якутия)Вооруженные силы РФ
 
 
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