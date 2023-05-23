https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873607661.html

Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации

Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 23.05.2023

Якутия направит новую партию квадроциклов бойцам в зону спецоперации

Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:46

2023-05-23T13:46

2023-05-23T13:46

надежные люди

республика саха (якутия)

вооруженные силы рф

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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Новую партию квадроциклов местного производства поставят в зону СВО в подразделения, где служат якутские бойцы, сообщил председатель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба. По словам Лепчикова, в оперштабе республики сформирован экспертный совет, который мониторит ситуацию в зоне СВО и определяет направления доставки гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения. "С начала этой недели началась поставка новой партии высокопроходных болотоходов - квадроциклов "Сокол" якутского производства непосредственно в подразделения в зоне проведения СВО, где служат военнослужащие из Якутии" - сказал он. Также он отметил, что в настоящее время якутян в зоне спецоперации начали снабжать летним обмундированием. Ранее сообщалось о том, что квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие передало партии своей продукции бойцам в зону спецоперации и намерено подготовить новую партию.

https://ria.ru/20230413/pomosch-1864960507.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), вооруженные силы рф