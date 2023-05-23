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Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность - РИА Новости, 23.05.2023
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность, а также... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:58
2023-05-23T15:58
2023-05-23T16:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность, а также финансовую независимость, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать пятого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и т.д", - говорится в сообщении. Добавляется, что обсудит вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями. Кроме того, состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран-членов ЕврАзЭс и приглашенных на саммит государств.
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность
Путин на Высшем Евразийском экономическом совете обсудит энергетическую и продбезопасность