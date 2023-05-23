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Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность - РИА Новости, 23.05.2023
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15:58 23.05.2023 (обновлено: 16:00 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sovet-1873659090.html
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность - РИА Новости, 23.05.2023
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность, а также... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:58
2023-05-23T16:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность, а также финансовую независимость, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать пятого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и т.д", - говорится в сообщении. Добавляется, что обсудит вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями. Кроме того, состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран-членов ЕврАзЭс и приглашенных на саммит государств.
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин на ЕАЭС обсудит энергетическую и продбезопасность

Путин на Высшем Евразийском экономическом совете обсудит энергетическую и продбезопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудит энергетическую и продовольственную безопасность, а также финансовую независимость, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и т.д", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обсудит вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
Кроме того, состоится также ряд отдельных встреч президента России с лидерами стран-членов ЕврАзЭс и приглашенных на саммит государств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве
20 мая, 08:49
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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