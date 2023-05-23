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Луценко: 13 тысяч семей получили соцпомощь по земельным участкам - РИА Новости, 23.05.2023
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Вологодская область
 
18:23 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/sotspomosch-1873711754.html
Луценко: 13 тысяч семей получили соцпомощь по земельным участкам
Луценко: 13 тысяч семей получили соцпомощь по земельным участкам - РИА Новости, 23.05.2023
Луценко: 13 тысяч семей получили соцпомощь по земельным участкам
Более 13 тысяч многодетных семей Вологодской области воспользовались правом на получение земельного участка или земельного сертификата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:23
2023-05-23T18:23
вологодская область
андрей луценко
жилье
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Более 13 тысяч многодетных семей Вологодской области воспользовались правом на получение земельного участка или земельного сертификата, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области, со ссылкой на председателя заксобрания, руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.На заседании фракции "Единая Россия" перед депутатами областного собрания выступил заместитель губернатора Сергей Сорокин. Он рассказал о том, как в Вологодской области исполняется закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям."Информацию, представленную заместителем Губернатора Сергеем Сорокиным, мы приняли к сведению. С одной стороны, видим, что законы работают. Многодетные семьи реализуют свои права, получая земельные участки или денежные выплаты взамен них. Таким образом, показатель обеспеченности мерами социальной поддержки в регионе составил 68% - 13743 семьи обеспечены участком, либо "Земельным сертификатом". Это хороший результат, но обозначенные проблемы нельзя оставлять без внимания", - заявил Луценко.Сорокин в частности сообщил, что по состоянию на 1 мая 2023 года в уполномоченные органы обратилось 20168 многодетных семей с заявлением о постановке на учет для выделения земельного участка. За весь период действия закона, с 2015 года, 7571 семья получила земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.С 2019 года в регионе действует программа "Земельный сертификат", которая позволяет получить выплату взамен земельного участка. Этой возможностью воспользовались 6172 семьи.Сергей Сорокин отметил, что после введения "Земельного сертификата" количество граждан, реализовавших право на получение меры социальной поддержки, существенно увеличилось. С другой стороны, стало снижаться количество формируемых и предоставляемых земельных участков, так как для значительного количества вологжан получение выплаты стало приоритетом.Депутат заксобрания Лариса Кожевина предложила расширить цели использования "Земельного сертификата", чтобы им можно было воспользоваться для приобретения жилого помещения или дома, а также для оплаты первоначального взноса, либо погашения основной суммы долга по жилищным кредитам. Другое предложение касалось направления средств выплаты в качестве компенсации уже приобретенного земельного участка. Замгубернатора сообщил, что даст поручение подчиненным комплексно проработать оба вопроса.Также на заседании было поддержано предложение о создании дорожной карты по вопросам формирования земельных участков. Она будет использоваться для разъяснения механизма гражданам, которые готовы самостоятельно провести кадастровые работы.
https://ria.ru/20230522/sotsobekt-1873444229.html
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андрей луценко, жилье
Вологодская область, Андрей Луценко, Жилье

Луценко: 13 тысяч семей получили соцпомощь по земельным участкам

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Более 13 тысяч многодетных семей Вологодской области воспользовались правом на получение земельного участка или земельного сертификата, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области, со ссылкой на председателя заксобрания, руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
На заседании фракции "Единая Россия" перед депутатами областного собрания выступил заместитель губернатора Сергей Сорокин. Он рассказал о том, как в Вологодской области исполняется закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям.
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"Информацию, представленную заместителем Губернатора Сергеем Сорокиным, мы приняли к сведению. С одной стороны, видим, что законы работают. Многодетные семьи реализуют свои права, получая земельные участки или денежные выплаты взамен них. Таким образом, показатель обеспеченности мерами социальной поддержки в регионе составил 68% - 13743 семьи обеспечены участком, либо "Земельным сертификатом". Это хороший результат, но обозначенные проблемы нельзя оставлять без внимания", - заявил Луценко.
Сорокин в частности сообщил, что по состоянию на 1 мая 2023 года в уполномоченные органы обратилось 20168 многодетных семей с заявлением о постановке на учет для выделения земельного участка. За весь период действия закона, с 2015 года, 7571 семья получила земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
С 2019 года в регионе действует программа "Земельный сертификат", которая позволяет получить выплату взамен земельного участка. Этой возможностью воспользовались 6172 семьи.
Сергей Сорокин отметил, что после введения "Земельного сертификата" количество граждан, реализовавших право на получение меры социальной поддержки, существенно увеличилось. С другой стороны, стало снижаться количество формируемых и предоставляемых земельных участков, так как для значительного количества вологжан получение выплаты стало приоритетом.
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Депутат заксобрания Лариса Кожевина предложила расширить цели использования "Земельного сертификата", чтобы им можно было воспользоваться для приобретения жилого помещения или дома, а также для оплаты первоначального взноса, либо погашения основной суммы долга по жилищным кредитам. Другое предложение касалось направления средств выплаты в качестве компенсации уже приобретенного земельного участка. Замгубернатора сообщил, что даст поручение подчиненным комплексно проработать оба вопроса.
Также на заседании было поддержано предложение о создании дорожной карты по вопросам формирования земельных участков. Она будет использоваться для разъяснения механизма гражданам, которые готовы самостоятельно провести кадастровые работы.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖилье
 
 
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