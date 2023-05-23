https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873605067.html

Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами

Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами

Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:36

2023-05-23T13:36

2023-05-23T13:58

дмитрий медведев

в мире

вьетнам

лаос

единая россия

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на фоне проведения специальной военной операции.Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что в ходе его визитов во Вьетнам и Лаос обсуждались в том числе вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности наших стран."Поэтому проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе. Мы ею активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее, мы продолжаем сотрудничество в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html

вьетнам

лаос

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Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, в мире, вьетнам, лаос, единая россия