https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873605067.html
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:36
2023-05-23T13:36
2023-05-23T13:58
дмитрий медведев
в мире
вьетнам
лаос
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на фоне проведения специальной военной операции.Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что в ходе его визитов во Вьетнам и Лаос обсуждались в том числе вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности наших стран."Поэтому проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе. Мы ею активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее, мы продолжаем сотрудничество в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html
вьетнам
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, вьетнам, лаос, единая россия
Дмитрий Медведев, В мире, Вьетнам, Лаос, Единая Россия
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Медведев: Россия продолжает сотрудничать с дружественными странами несмотря на СВО
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на фоне проведения специальной военной операции.
Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что в ходе его визитов во Вьетнам
и Лаос
обсуждались в том числе вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности наших стран.
"Поэтому проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе. Мы ею активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее, мы продолжаем сотрудничество в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине