Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 23.05.2023 (обновлено: 13:58 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873605067.html
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:36
2023-05-23T13:58
дмитрий медведев
в мире
вьетнам
лаос
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на фоне проведения специальной военной операции.Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что в ходе его визитов во Вьетнам и Лаос обсуждались в том числе вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности наших стран."Поэтому проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе. Мы ею активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее, мы продолжаем сотрудничество в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html
вьетнам
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, в мире, вьетнам, лаос, единая россия
Дмитрий Медведев, В мире, Вьетнам, Лаос, Единая Россия
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами

Медведев: Россия продолжает сотрудничать с дружественными странами несмотря на СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с дружественными странами не прекращается на фоне проведения специальной военной операции.
Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что в ходе его визитов во Вьетнам и Лаос обсуждались в том числе вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности наших стран.
"Поэтому проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе. Мы ею активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее, мы продолжаем сотрудничество в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Вчера, 13:31
 
Дмитрий МедведевВ миреВьетнамЛаосЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала