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Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР
Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР - РИА Новости, 23.05.2023
Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР
Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:00
2023-05-23T11:00
2023-05-23T11:13
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михаил мишустин
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай"Китай всегда развивал нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами в мире, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, которые не имеют под собой оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности (ООН). Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию и принуждению", - сказала дипломат.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай, где примет участие в бизнес-форуме и проведет встречи с руководством КНР.
https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html
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китай, россия, михаил мишустин, мид кнр, в мире
Китай, Россия, Михаил Мишустин, МИД КНР, В мире
Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР
Представитель МИД Мао Нин: сотрудничество России и КНР не направлено против третьих сторон