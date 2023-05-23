https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873559986.html

Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР

Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР - РИА Новости, 23.05.2023

Сотрудничество с Россией не направлено против других стран, заявил МИД КНР

Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:00

2023-05-23T11:00

2023-05-23T11:13

китай

россия

михаил мишустин

мид кнр

в мире

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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран и не подвержено их влиянию, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай"Китай всегда развивал нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами в мире, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, которые не имеют под собой оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности (ООН). Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию и принуждению", - сказала дипломат.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай, где примет участие в бизнес-форуме и проведет встречи с руководством КНР.

https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html

китай

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китай, россия, михаил мишустин, мид кнр, в мире