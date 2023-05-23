https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:29
2023-05-23T08:29
2023-05-23T10:24
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "В числе других приоритетов − расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути – как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу", - сказал Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. Он также добавил, что сотрудничество России и КНР в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
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россия, китай, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Мишустин: расширение воздушного сообщения является приоритетом сотрудничества России и КНР