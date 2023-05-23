Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 23.05.2023 (обновлено: 10:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:29
2023-05-23T10:24
россия
китай
михаил мишустин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873550968_0:502:2048:1653_1920x0_80_0_0_7d342425dea400be64c5a8926ce5e094.jpg
ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "В числе других приоритетов − расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути – как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу", - сказал Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. Он также добавил, что сотрудничество России и КНР в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873550968_0:310:2048:1845_1920x0_80_0_0_360bb852ca021d7912dbf3345ad7f26f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая

Мишустин: расширение воздушного сообщения является приоритетом сотрудничества России и КНР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае. 23 мая 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае. 23 мая 2023
Читать ria.ru в
ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"В числе других приоритетов − расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути – как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу", - сказал Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае.
Он также добавил, что сотрудничество России и КНР в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии
Вчера, 08:16
 
РоссияКитайМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала