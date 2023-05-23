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В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район - РИА Новости, 23.05.2023
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13:56 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html
В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район
В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район - РИА Новости, 23.05.2023
В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после отказа скорой помощи ехать на вызов к пострадавшему в ДТП в соседний район - мужчина в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:56
2023-05-23T13:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после отказа скорой помощи ехать на вызов к пострадавшему в ДТП в соседний район - мужчина в итоге умер, сообщает во вторник региональное управление СК РФ. По информации СУСК, средства массовой информации написали, что 30 апреля сотрудники Буинской центральной районной больницы отказались ехать на вызов на помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в Дрожжановском районе. В больнице мотивировали это тем, что район за ними не закреплен, хотя до места происшествия дорога занимала порядка 20 минут. В результате пострадавший скончался за несколько минут до приезда скорой помощи из Дрожжановского района (дорога оттуда занимает около часа). "По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следствия.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район

В Татарстане завели дело из-за смерти человека после отказа скорой ехать в соседний район

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после отказа скорой помощи ехать на вызов к пострадавшему в ДТП в соседний район - мужчина в итоге умер, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По информации СУСК, средства массовой информации написали, что 30 апреля сотрудники Буинской центральной районной больницы отказались ехать на вызов на помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в Дрожжановском районе.
В больнице мотивировали это тем, что район за ними не закреплен, хотя до места происшествия дорога занимала порядка 20 минут. В результате пострадавший скончался за несколько минут до приезда скорой помощи из Дрожжановского района (дорога оттуда занимает около часа).
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следствия.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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