https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html

В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район

В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район - РИА Новости, 23.05.2023

В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после отказа скорой помощи ехать на вызов к пострадавшему в ДТП в соседний район - мужчина в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:56

2023-05-23T13:56

2023-05-23T13:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после отказа скорой помощи ехать на вызов к пострадавшему в ДТП в соседний район - мужчина в итоге умер, сообщает во вторник региональное управление СК РФ. По информации СУСК, средства массовой информации написали, что 30 апреля сотрудники Буинской центральной районной больницы отказались ехать на вызов на помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в Дрожжановском районе. В больнице мотивировали это тем, что район за ними не закреплен, хотя до места происшествия дорога занимала порядка 20 минут. В результате пострадавший скончался за несколько минут до приезда скорой помощи из Дрожжановского района (дорога оттуда занимает около часа). "По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следствия.

https://ria.ru/20230522/napadenie-1873437890.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)