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Главное стартап событие года пройдет в "Сколково"

Главное стартап событие года пройдет в "Сколково" - РИА Новости, 23.05.2023

Главное стартап событие года пройдет в "Сколково"

В Центральном парке "Сколково" 24 мая откроется ежегодная конференция Startup Village. В этом году мероприятие носит практический характер: десятки деловых и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:46

2023-05-23T13:46

2023-05-23T13:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 мая - Пресс-служба "Сколково". В Центральном парке "Сколково" 24 мая откроется ежегодная конференция Startup Village. В этом году мероприятие носит практический характер: десятки деловых и образовательных дискуссий, воркшопы, мастер-классы и уникальные возможности для нетворкинга.В течение двух дней на Startup Village 2023 будут работать площадки, каждая из которых посвящена неотъемлемым компонентам технологического предпринимательства. На конференции пройдут питчи стартапов, встречи предпринимателей с инвесторами, будет возможность получить обратную связь от экспертов для доработки своих продуктов и идей. Конференция также предоставляет уникальные возможности для нетворкинга и поиска партнеров не только из числа российских компаний, но и среди зарубежных.Какие возможности есть сегодня для выхода российских стартапов на новые рынки, в частности, азиатские? Как используется ИИ для разработки новых фармацевтических препаратов? На эти и другие вопросы ответят старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда Камила Зарубина, вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности, управляющий директор "Сколково" Сергей Кржановский, вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор "Сколково" Юрий Сапрыкин и многие другие.Startup Village проходит в рамках Московской недели предпринимательства (http://mnp2023.ru/). Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин представит московский реестр стартапов и технологических компаний, его цели и критерии включения.Руководитель департамента организации и контроля технологического развития ВТБ Ирина Петровская и старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов обозначат тренды развития умных городов.Руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды ИТ кластера Фонда "Сколково" Юрий Хаханов и генеральный директор компании Upside Development Алексей Перлин познакомят слушателей с инновациями, которые девелоперы внедряют в своих новых проектах в области недвижимости. Сессия "Дом с искусственным интеллектом" пройдет при поддержке ВЭБ.РФ.Международные сессии конференции продемонстрируют российским предпринимателям возможности выхода на рынки стран АСЕАН и БРИКС. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом "Сколково" и Агентством технологий и инноваций TIA (ЮАР), бразильским муниципалитетом Арагуйаны, компанией Astrolabe, которая специализируется на софтлендинге компаний со всего мира в странах Юго-Восточной Азии.На главной сцене конференции пройдут TEDx-выступления, case study-презентации и даже факап-стендапы, где известные предприниматели повеселят аудиторию ироническими историями о своих самых крупных неудачах в бизнесе и о том, какие уроки они извлекли. Хедлайнеры сцены — дизайнер Артемий Лебедев, сооснователь компании "Моторика" Илья Чех, председатель совета директоров Positive Technologies Юрий Максимов, основатель бизнес-клуба Reforma и проектов Нетология и Фоксфорд Максим Спиридонов.Посетители Startup Village 2023 также смогут принять участие в мастер-классе по применению генеративного AI. Директор Sk Fintech Hub Павел Новиков наглядно продемонстрирует как использовать его для создания персонализированных рекомендаций по товарам и рекламных объявлений.На конференции пройдет Startup Bazaar, где более 100 ярких стартапов представят свои разработки, конкурс проектов в области креативных индустрий с главным призом 1 миллион рублей, менторские сессии с обратной связью от специалистов Фонда "Сколково" и ДронКонф – выставка технологий беспилотной авиации.В рамках мероприятия будет анонсирован запуск площадки для испытаний роботизированной коммунальной техники. Фонд "Сколково" подпишет соглашение с компанией "Меркатор" о создании тестовой зоны на территории Инновационного центра.Федерация спортивного программирования России и Корпорация "Синергия" организуют на Startup Village турниры по спортивному программированию для студентов и школьников с призовым фондом в 1 миллион рублей.Конференция пройдет в Центральном парке "Сколково". Более подробная программа и покупка билетов - на сайте.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы